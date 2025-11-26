„Rosja przymusowo zmobilizowała ponad 46 tysięcy obywateli Ukrainy na okupowanych terytoriach i zaangażowała w wojnę 18 092 obcokrajowców ze 128 krajów. Wielu z nich rekrutowano poprzez oszustwa, presję finansową lub bezpośredni przymus” – zaznaczył sekretarz sztabu koordynacyjnego Dmytro Usow.
Rosja przymusowo wcieliła do swojej armii Ukraińców
Jak poinformował, 16 proc. osób w ukraińskich obozach dla jeńców wojennych to obywatele Ukrainy, z czego 6 proc. to mieszkańcy Krymu. Usow podkreślił potrzebę poszukiwania mechanizmów wypuszczenia z niewoli przymusowo zmobilizowanych osób.
Od 2015 roku Rosja przymusowo powołuje anektowanego mieszkańców Krymu do służby wojskowej, w 2022 roku objęła masową mobilizacją mężczyzn na zajętych terenach obwodu donieckiego i ługańskiego. Wobec ukraińskich jeńców wojennych stosowane sa w Rosji tortury i zastraszanie, a dzieci poddawane są propagandzie i zmuszanie do odbywania szkoleń wojskowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję