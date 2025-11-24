Grudzień to wyjątkowy miesiąc pod względem ustalania wymiaru czasu pracy. Choć formalnie jest to miesiąc z dużą liczbą dni roboczych, to obecność świąt, a zwłaszcza Wigilii, znacząco wpływa na finalną liczbę godzin do przepracowania. Co istotne, w 2025 roku pojawiła się ważna zmiana: Wigilia (24 grudnia) została ustawowo dniem wolnym od pracy, co wpływa na obniżenie wymiaru czasu pracy w tym miesiącu.

Podstawowy wymiar czasu pracy w grudniu 2025

Wymiar czasu pracy w grudniu 2025 roku, wyliczony dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin (zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy i 8-godzinną dobą pracowniczą), wynosi 160 godzin.

Wymiar czasu pracy w grudniu 2025: szczegółowe wyliczenie czasu pracy

Wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 130 kodeksu pracy. Obliczenia dokonuje się, sumując standardowy 8-godzinny wymiar dla każdego dnia roboczego, a następnie odejmując godziny przypadające na święta ustawowo wolne od pracy, które wypadają w innym dniu niż niedziela.

Liczba dni w miesiącu: 31

Dni robocze: 20

Dni wolne: 11 (w tym soboty, niedziele i święta)

Święta obniżające czas pracy:

24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia (nowy dzień wolny)

25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie

26 grudnia (piątek) – drugi dzień świąt

Łączna liczba godzin pracy: 160 godzin (przy pełnym etacie) – 20 x 8 (godzin/dzień) = 160 godzin

Liczba dni roboczych: 31 – (4 niedziele + 2 święta + 4 soboty) = 20 dni

Dlaczego grudzień ma najmniej godzin pracy?

Grudzień 2025 jest jednym z miesięcy z najniższym wymiarem czasu pracy w roku. Powody:

trzy dni świąteczne przypadające w dni robocze,

cztery weekendy,

dodatkowy dzień wolny w Wigilię (od 2025 r.).

Wymiar czasu pracy w grudniu 2025 dla pracowników na część etatu – pół etatu, 3/4 etatu

Wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin (np. na pół etatu) oblicza się proporcjonalnie do wymiaru pełnego, czyli:

Dla pół etatu (1/2):

Wymiar = 160 x 1/2 = 80 godzin

Dla 3/4 etatu:

Wymiar = 160 x 3/4 = 120 godzin

Roczny wymiar czasu pracy w 2025

Dla porównania – w całym 2025 roku pracownik zatrudniony na pełny etat przepracuje 1992 godziny w 249 dniach roboczych. To o 16 godzin mniej niż w 2024 roku, głównie dzięki nowemu dniu wolnemu w Wigilię.

Co warto zaplanować?

Grudzień to idealny moment na zaplanowanie urlopu – dzięki mniejszej liczbie godzin pracy łatwiej wydłużyć przerwę świąteczną i spędzić więcej czasu z rodziną. Pracodawcy powinni uwzględnić obniżony wymiar czasu pracy w grafikach, harmonogramach zmian i rozliczeniach, a pracownicy mogą wcześniej rezerwować dni wolne, by maksymalnie wykorzystać czas świąt.

Wigilia dniem wolnym od pracy – co się zmienia od 2025 roku?

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, Wigilia (24 grudnia) została ustanowiona dniem wolnym od pracy. To długo oczekiwana zmiana w polskim kalendarzu świąt, która weszła w życie w lutym 2025 r. Od tego momentu katalog dni ustawowo wolnych od pracy obejmuje już 14 dni w roku.

Co oznacza wolna Wigilia dla pracowników?

Większość osób będzie mogła po raz pierwszy w pełni poświęcić 24 grudnia na przygotowania do świąt i spędzenie czasu z rodziną, bez konieczności myślenia o pracy. To duże ułatwienie w organizacji świątecznych obowiązków i odpoczynku.

Czy wszyscy mają wolne w Wigilię?

Nie. Choć co do zasady praca w Wigilię jest zabroniona, polskie prawo przewiduje wyjątki. Są branże i zawody, w których praca musi być wykonywana również w dni świąteczne, np.:

służby ratownicze i medyczne,

transport i komunikacja,

gastronomia i hotelarstwo,

zakłady lecznicze i opiekuńcze,

prace konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub ciągłość produkcji.

Jeśli 24 grudnia będzie dla pracownika dniem pracy, pracodawca będzie zobowiązany udzielić mu innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (zazwyczaj do 31 grudnia).

Zakaz pracy w Wigilię 2025 – jakie sankcje grożą pracodawcom za naruszenie przepisów?

Praca w Wigilię, poza wyjątkami przewidzianymi w art. 151¹⁰ kodeksu pracy, jest zakazana. Jeśli pracodawca mimo to nakaże pracownikowi stawić się w biurze, popełnia wykroczenie zagrożone grzywną od 1000 do 30 000 zł — przypomina PIP. Urząd podkreśla, że naruszenie zakazu jest traktowane bardzo poważnie: w zwykłych sprawach sankcje wynoszą od 1 tys. do 30 tys. zł, a w handlu mogą sięgnąć nawet 100 tys. zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. DZ. U. 2025.277)