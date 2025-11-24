GUS: przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił informacje dotyczące zarobków Polaków w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. Zgodnie z przekazanymi danymi, przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 8 865,12 zł, to o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się nominalnie o ok. 550 zł względem ubiegłego roku, to tempo wzrostu jest najniższe od ponad czterech i pół roku. Niższy odczyt GUS notował ostatnio w lutym 2021 r. Eksperci zwracają uwagę, że tempo wzrostu płac wyraźnie wyhamowuje i jest niższe od średniej prognoz ekonomistów, którzy zakładali wzrost o 7,3 proc. r/r. Mimo spowolnienia, wzrost płac wciąż jednak wyprzedza inflację, która w tym samym okresie wyniosła 2,8 proc.

Dane GUS na temat przeciętnego wynagrodzenia w Polsce: firmy mniej chętne do podwyżek, bo nie muszą rywalizować z konkurencją o pracowników

Malejące zapotrzebowanie firm na pracowników to jeden z głównych czynników hamujących presję płacową. Przedsiębiorstwa coraz rzadziej muszą rywalizować z konkurencją o pracowników wynagrodzeniem, a zatrudnieni mają mniej okazji do zmiany pracy na lepiej opłacaną niż jeszcze kilka lat temu.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal spada — ponad 50 tys. etatów mniej w 2025 r.

Potwierdzają to również najnowsze statystyki dotyczące zatrudnienia. Październik był kolejnym miesiącem wpisującym się w obserwowaną od dwóch lat tendencję spadkową. Liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 6 mln 404,5 tys., co oznacza spadek o 0,8 proc. w ujęciu rocznym — zgodnie z przewidywaniami ekonomistów. Od początku roku ubyło już ponad 50 tys. miejsc pracy.