Minimalne wynagrodzenie – pojęcie i zasady ustalania

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone przez Radę Ministrów, na podstawie propozycji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej najniższe wynagrodzenie, które pracodawca może zapłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem za pracę Rada Ministrów określa także minimalną stawkę godzinową.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest najpóźniej do 15 września każdego roku przez Radę Ministrów w Dzienniku Ustaw. Podstawą prawną jest rozporządzenie.

Minimalne wynagrodzenie 2026

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku ulegnie zwiększeniu. Ile wyniesie?

Minimalne wynagrodzenie Minimalna stawka godzinowa 2025 rok 4666 zł brutto 30,50 zł brutto 2026 rok 4806 zł brutto 31,40 zł brutto

Wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracownika to większe bezpieczeństwo, wyższe świadczenia i realny zysk w skali roku, bo zarówno comiesięczna pensja, jak i stawka godzinowa za pracę są wyższe. Zmiana minimalnego wynagrodzenia to jednak przede wszystkim szereg konsekwencji dla pracodawcy, który musi uwzględnić wzrost płac w budżecie płacowym na 2026 rok.

Jakie skutki dla firmy ma wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 to przede wszystkim wzrost kosztów utrzymania pracownika. Poniżej zestawienie kosztów zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze godzin w 2025 i 2026 roku przy założeniu minimalnego wynagrodzenia.

Rodzaj składki 2025 rok 2026 rok Podstawa wymiaru składki 4666 zł 4806 zł Składka emerytalna 9,76 proc. 455,40 zł 469,07 zł Składka rentowa 6,5 proc. 303,29 zł 312,39 zł Składka wypadkowa 1,67 proc. 77,92 zł 80,26 zł Składka na Fundusz Pracy 2,45 proc. 114,32 zł 117,75 zł Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10 proc. 4,76 zł 4,81 zł

Jasno wynika zatem, że utrzymanie pracownika w 2026 roku przy założeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie o 168,68 zł na miesiąc (z 5621,60 zł w 2025 roku do 5790,28 zł w 2026 roku).

Trzeba przy tym pamiętać, że minimalne wynagrodzenie wpływa wiele dodatków przewidzianych w przepisach prawa pracy. Jego wzrost pociąga za sobą także wzrost m.in.:

dodatku za pracę w nocy – 20 proc. stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 6,01 zł w 2026 roku,

wysokości odpraw – zależne są one od minimalnego wynagrodzenia w taki sposób, że maksymalna ich wysokość nie może przekroczyć piętnastokrotności takiego wynagrodzenia, czyli 69 990 zł w 2026 roku,

wynagrodzenia gwarancyjnego – które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 4806 zł w 2026 roku.

Ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku zmianie ulegną także limity dla prowadzenia działalności nierejestrowanej.

FAQ

Czy minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku ulegnie zmianie?

Tak, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku będzie wyższe i wyniesie 4806 zł. Minimalna stawka godzinowa wrośnie zaś do kwoty 31,40 zł.

Jakie skutki dla pracodawcy ma wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia to przede wszystkim większe koszty utrzymania pracownika.

Ile będzie kosztowało utrzymanie pracownika w 2026 roku?

Przy założeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę utrzymanie pracownika w 2026 roku wzrośnie o 168,68 zł niż w 2025 roku i wyniesie 5790,28 zł.

Źródła:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku, Dz. U. 2025 poz. 1242.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142.