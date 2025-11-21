Posłowie zdecydowali o przyjęciu ośmiu poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy, której głównym celem jest zmiana sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany mają w dużej mierze charakter techniczno-legislacyjny i redakcyjny, jednak są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania nowych procedur.

Nowe przepisy określają jasne terminy i wymagania formalne

Jedna z kluczowych zmian merytorycznych dotyczy sposobu liczenia terminów w postępowaniach o wydanie zezwoleń. W pierwotnym tekście ustawy, w szeregu przepisów określono minimalną długość terminów na dokonanie czynności – wynoszącą 7 albo 14 dni – jednak ustawodawca nie wskazał zdarzenia, które rozpoczynałoby ich bieg. Przyjęta poprawka uzupełnia tę lukę prawną, wskazując wprost, że bieg tych terminów inicjuje doręczenie wezwania w sprawie. Dzięki temu rozwiązaniu przepisy stają się jasne i wykonalne zarówno dla urzędów, jak i cudzoziemców.

Istotne doprecyzowanie wprowadzono także w zakresie oświadczeń składanych przez wnioskodawców. Skorygowano błąd w art. 106 ustawy, który w nieprawidłowy sposób wskazywał dokument objęty oświadczeniem o prawdziwości danych. Wcześniejszy zapis odnosił się do danych zawartych we wniosku, co stanowiło powtórzenie innego przepisu, podczas gdy intencją ustawodawcy było objęcie tym obowiązkiem danych zamieszczanych w załączniku dołączanym do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Ujednolicenie procedur i dokumentów elektronicznych

Parlamentarzyści uporządkowali również kwestie związane z informatyzacją procedur. Przyjęte przez Sejm poprawki ujednoliciły przepisy upoważniające do wydania aktów wykonawczych w zakresie dokumentów elektronicznych. Wcześniej ustawa posługiwała się niespójną terminologią dla różnych typów zezwoleń - pobytu czasowego, stałego i rezydenta UE. Po zmianach przepisy te mają jednolite brzmienie, co ułatwi wydawanie odpowiednich rozporządzeń. Podobny zabieg zastosowano w przypadku przepisów zobowiązujących do określenia wzorów formularzy wniosków, gdzie ujednolicono sposób redagowania odesłań do warunków wydawania poszczególnych zezwoleń.

Pozostałe przyjęte zmiany mają charakter porządkujący. Naprawione zostaną dzięki nim wadliwe odesłania do Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności w zakresie przepisów o zaświadczeniach, wskazując poprawną jednostkę systematyzacyjną kodeksu zamiast zakresowego wyliczania przepisów. Dzięki przyjętym poprawkom wyeliminowane zostaną też błędy językowe. Ustawa teraz trafi na biuro Prezydenta, gdzie będzie czekać na jego podpis.