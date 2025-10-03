MSWiA pracuje nad nową ustawą o obywatelstwie

Resort spraw wewnętrznych i administracji pracuje nad zmianami w przepisach o obywatelstwie. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk zwracał niejednokrotnie uwagę, że potrzebna jest w tej kwestii szeroka dyskusja. Według wstępnych założeń, osoba starająca się o obywatelstwo musiałaby rozwiązać test sprawdzający, składający się z ok. 40 pytań oraz znać język polski co najmniej na poziomie B2.

Własną propozycję w kwestii zmian w przepisach o obywatelstwie ma prezydent Karol Nawrocki. Chce on wydłużenia czasu koniecznego do uzyskania polskiego obywatelstwa do 10 lat.

Kierwiński krytykuje propozycję prezydenta Nawrockiego

Szef MSWiA Marcin Kierwiński pytany w piątek w RMF FM o prezydencką propozycję ocenił, że „to nie jest dobry kierunek”. - Ja uważam, że to nad czym my pracujemy, że kwestie testu na obywatelstwo, sprawdzenia czy dany cudzoziemiec posługuje się językiem polskim, czy jest zasymilowany, czy już w 100 proc. swoją przyszłość wiąże z Polską, to lepsza droga niż to, co proponuje pan prezydent - mówił Kierwiński. Dodał, że resort będzie w tej sprawie rozmawiał z Kancelarią Prezydenta.

Obecne zasady: osiem lat zamiast trzech

Kierwiński zwrócił również uwagę, że mówienie o wydłużeniu czasu potrzebnego na przyznanie obywatelstwa z trzech do 10 lat jest powtarzaniem nieprawdziwych informacji. - Nie mamy trzech lat. To jest nieprawdziwa informacja, de facto proces przyznawania w Polsce obywatelstwa, taki typowy, to jest osiem lat (...) i wtedy, tak naprawdę w 99 proc. przypadków można uzyskać obywatelstwo - zaznaczył. Podkreślił, że formuła trzyletnia dotyczy jedynie osób, które ubiegają się o azyl polityczny. - Takich przypadków w ciągu ostatnich kilku lat było mniej niż 100 - zaznaczył.

Ocenił, że potrzebna jest dokładna procedura sprawdzająca stopień asymilacji, znajomości języka polskiego dla każdego cudzoziemca, który chce uzyskać polskie obywatelstwo. - Na pewno nie powinno być takiej sytuacji, że osoba, która nie posługuje się językiem polskim otrzymuje polskie obywatelstwo - powiedział.

Test z języka i wiedzy o Polsce nowym warunkiem uzyskaniem obywatelstwa

Kierwiński poinformował, że dokładne założenia ustawy w tej sprawie zostaną przedstawione w ciągu najbliższych tygodni. W czwartek „Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że w MSWiA trwają prace nad projektem nowej ustawy o obywatelstwie. Jak czytamy, „wśród przygotowywanych rozwiązań znajduje się m.in. koncepcja testu obywatelskiego”. „Istotny jest bowiem nie tylko czas spędzony w państwie czy aktywności podejmowane na jego terytorium, ale także wiedza o społeczeństwie, historii i wartościach danego kraju” - mówi cytowany przez „DGP” wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak wskazano, taki test na obywatelstwo byłyby przeprowadzany „dwa razy do roku przez instytucję posiadającą certyfikaty rządowe”.