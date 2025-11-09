Zmiany w stażu pracy od 2026 roku – co się zmieni i dlaczego?

Od 1 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy, które poszerzają katalog okresów wliczanych do stażu pracy przy ustalaniu uprawnień pracowniczych i prawa do świadczeń. Chodzi tutaj o samozatrudnienie, pracę za granicą, zlecenia oraz członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Kto zyska na zmianach w stażu pracy? Samozatrudnieni, zleceniobiorcy i pracujący za granicą

Kto skorzysta na zmianach najbardziej? Na nowych zasadach obliczania stażu pracy zyskają przede wszystkim osoby, które dotychczas nie mogły zaliczyć do niego wszystkich okresów aktywności zawodowej.

Nowe zasady ustalania stażu pracy od 2026 r.: na co wpłyną?

Warto przypomnieć, że łączna suma wszystkich okresów zatrudnienia wpływa przede wszystkim na:

długość okresu wypowiedzenia,

prawo do nagrody jubileuszowej,

wymiar urlopu wypoczynkowego,

wysokość dodatku stażowego,

wysokość odpraw przy zwolnieniu lub przejściu na emeryturę.

Staż pracy od 2026 r.: urlop wypoczynkowy po zmianach

Z pozoru może wydawać się to drobną korektą prawną, ale w praktyce zmiany wpłyną m.in. na długość przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego. Dzięki nowym zasadom więcej osób zyska prawo do dłuższego, 26-dniowego urlopu.

Ważne Obecnie pracownik z doświadczeniem krótszym niż 10 lat ma prawo do 20 dni urlopu rocznie, natomiast po przekroczeniu tego stażu – do 26 dni.

Zmiany w stażu pracy 2026: co z zaległym urlopem z 2025 roku

Co z zaległymi urlopami z 2025 r.? Czy zmiany będą miały jakiś wpływ na liczbę dni do wykorzystania?

- Nowe zasady wprowadzane od stycznia 2026 r. nie będą miały wpływu na zaległe urlopy. Wpłyną natomiast na wymiar urlopu w nadchodzącym roku. Przypuśćmy, że pracownik, według dotychczasowych zasad, ma 8 lat stażu pracy, uprzednio prowadził działalność gospodarczą przez okres 2,5 roku. Po złożeniu stosownych zaświadczeń do pracodawcy, od stycznia będzie mu przysługiwał urlop w wymiarze 26 dni, a nie 20 – mówi Milena Markiewicz-Jurzyńska, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

Zaświadczenie z ZUS – podstawa do naliczania stażu pracy na nowych zasadach

Żeby zyskać na nowych zasadach, trzeba będzie złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) właściwy druk. Będzie go można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (eZUS). Nowe formularze dostępne będą w serwisie od 1 stycznia 2026 r. Nie będzie możliwości potwierdzenia stażu na podstawie samych umów czy oświadczeń. Zatrudnieni, którzy chcą, żeby do ich stażu pracy wliczono wcześniejsze okresy działalności lub zleceń, mają ograniczony czas na działanie. Zgodnie z nowymi przepisami, muszą złożyć wniosek do końca 2027 r.

Podstawa prawna