KO liderem sondaży – PiS tuż za plecami

Najnowszy sondaż Social Changes dla wPolsce24 pokazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą byłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 31 proc. wyborców. Tuż za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość (PiS), które mogłoby liczyć na 29 proc. głosów.

Na dalszych miejscach znalazła się Konfederacja (9 proc.) i Lewica (8 proc.). Próg wyborczy przekroczyła Konfederacja Korony Polskiej (6 proc.), a do Sejmu weszłaby też niespodziewanie partia Razem z 5 proc. poparcia.

Kto traci w najnowszym sondażu partyjnym?

Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast PSL i Polska 2050 – obie formacje poparło po 4 proc. wyborców. 4 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo zagłosowałoby w wyborach.

Sondaż wskazuje, że obecna koalicja rządząca nie miałaby większości. To stawia pod znakiem zapytania możliwość utrzymania władzy w dotychczasowej formule.