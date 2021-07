Nauczyciel, który nie skorzystał w całości lub części z wypoczynku, ma prawo do urlopu w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Oznacza to, że nieskorzystanie z jakiejkolwiek części wypoczynku w czasie ferii i w pełnym wymiarze ich trwania powoduje powstanie prawa do urlopu w innym terminie. Co ważne, ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Wcześniej bowiem nie wiadomo, ile urlopu nauczyciel wykorzystał. Wymiar przysługującego nauczycielowi uzupełniającego urlopu wypoczynkowego oblicza się jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dniami) a okresem wykorzystanego urlopu. Wymiar ten będzie można ustalić najwcześniej we wrześniu 2021 r.