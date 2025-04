Ważne stanowisko właściwej miejscowo RIO

Marcin Nagórek, radca prawny

Każdy wydatek, który może budzić wątpliwości pod względem legalności, warto skonsultować z RIO – lecz nie dowolną RIO, a właściwą miejscowo dla danej JST. W skali kraju stanowiska poszczególnych RIO mogą się bowiem w pewnych sytuacjach różnić. Może się okazać, że to, co według danej RIO jest prawidłowe, przez inne jest kwestionowane, bo decydują okoliczności faktyczne w danej sprawie.

Istotna podstawa wydatkowania

RIO nie podważy jednak wydatku pod względem celowości. RIO zasadniczo skupia się na legalności, czyli istnieniu podstawy wydatkowej. Problemem jest to, że nie wszystkie zadania JST zostały skonkretyzowane w przepisach szczególnych, jak np. w zakresie oświaty, dróg czy gospodarki nieruchomościami, promocji, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, co budzi wątpliwości, czy można wydać środki. Zarazem stwarza to dla JST pewne pole manewru i „elastyczności”, co potwierdzają niektóre stanowiska RIO, a także GKO (komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Nie jest to jednak „elastyczność” absolutna. W pierwszej kolejności JST powinna sprawdzić, czy dany wydatek da się zakwalifikować do jednego z tzw. zadań własnych (pośrednio albo bezpośrednio) wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Jednak nawet gdy nie uda się bezpośrednio ustalić w tym katalogu zbliżonego zakresowo zadania, to należy zauważyć, że w konstrukcji tego przepisu występuje specyficzny zwrot „w szczególności zadania własne obejmują sprawy”, który świadczy o tym, że w przepisie tym zostały wymienione typowe zadania realizowane przez gminę, składające się na otwarty katalog płaszczyzn działania powierzonych samorządowi gminnemu przez ustawodawcę.

Furtka – realizacja spraw publicznych o znaczeniu lokalnym

Co prawda, wydatkowanie z budżetu gminy środków z przeznaczeniem na okolicznościowe zakupy, np. ozdoby, spotkania świąteczne, czasami dla byłych osób współpracujących (kwiaty, upominki), nie jest bezpośrednio związane z realizacją zadań własnych gminy, to jednak przyjąć należy, że takie wydatki mogą mieć związek z realizacją spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Założenie to jest spójne ze stanowiskiem RIO w Gdańsku z 17 lutego 2023 r. (znak RP.063/84/88/2023). Z tego stanowiska RIO należy wnioskować, że wydatkowanie środków publicznych na okolicznościowe cele może mieć związek z realizacją spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, a wówczas przy spełnieniu pewnych warunków może okazać się prawnie dopuszczalne. RIO wyjaśniła, że wydatkowanie środków publicznych w każdym przypadku powinno odbyć się z poszanowaniem zasad określonych w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ponadto w myśl zasady wyrażonej w art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Na koniec RIO podkreśliła, że zadaniem własnym gminy jest nie tyle dokonanie samego wydatku, ile jest nim cel i rezultat mieszczący się w regulacjach ustawowych określających zadania własne gminy.

Zatem, tak naprawdę, wiele zależy od inwencji danej JST, jak uda się powiązać wydatki z jednym z zadań własnych albo wykazać, że wydatki mają związek z realizacją spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Przy odpowiednim uzasadnieniu i argumentacji, opisane w artykule wydatki mogą być finansowane z budżetu JST. ©℗