Nowego prawa powstało najmniej od 19 lat. Dlaczego eksperci nadal punktują rządzących? [RAPORT SPECJALNY DGP]

Raport "Barometr Prawa. Analiza stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce" Grant Thornton i UN Global Compact Network Poland po raz 12. analizuje tempo i jakość produkcji nowych przepisów w Polsce. Wynik jest zaskakująco dobry – w 2025 r. było najmniej zmian legislacyjnych od 19 lat. Ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Raport został zaprezentowany podczas posiedzenia senackiej komisji ustawodawczej, której przewodził senator Krzysztof Kwiatkowski.

Barometr Prawa 2026. Raport specjalny DGP

W pełnym raporcie ujawniamy twarde dane i kulisy senackiej debaty:

• Fikcja zasady „one in, one out”. Dlaczego na 405 nowych przepisów dla firm rząd uchylił zaledwie 47 starych regulacji?

• Fasadowy dialog. Jak to możliwe, że przy niemal co trzeciej ustawie brakuje dokumentacji z konsultacji społecznych, a w 46 proc. przypadków uwagi biznesu lądują w koszu bez odpowiedzi?

• 100 minut dziennie na czytanie. Tyle czasu i pieniędzy kosztuje polskie firmy samo śledzenie ciągłych zmian (w 2025 r. zmieniono brzmienie aż 772 przepisów!).

• Ostrzeżenie z Senatu: Publikujemy mocne głosy z posiedzenia komisji ustawodawczej. Senator Waldemar Pawlak mówi wprost, że w dobie wojen celnych i pękniętej globalizacji potrzebujemy prawa efektywnego, które chroni, a nie paraliżuje rodzimy biznes. Tymczasem średnie vacatio legis wynosi wciąż zatrważające 38 dni.

• Z raportu dowiesz się, jakie scenariusze czekają polską gospodarkę i co oznaczają one dla Twojej firmy.

- Jeszcze nie dopłynęliśmy do portu o nazwie dobre prawo dla biznesu – podsumowuje Grzegorz Szysz, partner w Grant Thornton. - Nasz generalny postulat co do tego, żeby w zakresie prawa dla biznesu było go mniej, ale lepiej, wciąż pozostaje aktualny – dodaje.

