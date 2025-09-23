Chciałem kupić nieruchomość pod działalność gospodarczą, a jednocześnie przenieść na siebie pozwolenie na budowę, które wcześniej uzyskał sprzedający. Pozwolenie zostało wydane w 2022 r. (czerwiec – decyzja ostateczna). Czy mogę je przejąć i kontynuować inwestycję, czy też będzie konieczne wystąpienie o nowy taki dokument?

Zgodnie z art. 40 prawa budowlanego (dalej: p.b.) decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać przeniesiona na innego inwestora, jeżeli:

Oznacza to, że sama sprzedaż nieruchomości nie powoduje automatycznego przeniesienia pozwolenia. Konieczna jest odrębna procedura administracyjna.

Kluczowe znaczenie ma art. 37 ust. 1 p.b. Zgodnie z nim pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli:

budowy nie rozpoczęto w ciągu trzech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, albo

została ona przerwana na okres dłuższy niż trzy lata.

Sądy administracyjne wielokrotnie potwierdzały, że upływ tego terminu prowadzi do wygaśnięcia pozwolenia, a w konsekwencji uniemożliwia jego przeniesienie (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 1196/15; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 12 maja 2023 r., sygn. akt II SA/Kr 176/23).

Przeniesienie pozwolenia na nowego właściciela

Pozwolenie na budowę można przenieść na nowego właściciela tylko wtedy, gdy jest ono nadal ważne.

Przy czym jeśli budowa nie została rozpoczęta w ciągu trzech lat od uzyskania decyzji, pozwolenie wygasa z mocy prawa i nie podlega przeniesieniu. [przykład 1] Natomiast w sytuacji gdy roboty budowlane rozpoczęto w terminie, decyzja pozostaje w mocy i może zostać skutecznie przeniesiona na nowego inwestora. [przykład 2]

przykład 1

Bez mocy

Spółka w 2019 r. uzyskała pozwolenie na budowę magazynu. Z powodu problemów finansowych inwestycji nie rozpoczęto. W 2023 r. sprzedała nieruchomość innemu przedsiębiorcy, który chciał przejąć decyzję i rozpocząć prace budowlane. Ponieważ od uprawomocnienia się decyzji minęły ponad trzy lata, pozwolenie wygasło z mocy prawa (art. 37 ust. 1 p.b.). Nowy właściciel nie mógł go przejąć i musiał wystąpić o nowe pozwolenie.

przykład 2

Przeniesienie decyzji

Osoba fizyczna w 2021 r. uzyskała pozwolenie na budowę pawilonu handlowego. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęła prace przygotowawcze i wykonała fundamenty, co zostało wpisane do dziennika budowy. W 2024 r. sprzedała nieruchomość wraz z rozpoczętą inwestycją spółce handlowej. W związku z tym, że inwestycja została rozpoczęta w terminie, pozwolenie na budowę nie wygasło. Nowy właściciel mógł skutecznie wystąpić o przeniesienie decyzji na siebie, pod warunkiem przedstawienia zgody sprzedającego oraz złożenia oświadczenia o przejęciu wszystkich praw i obowiązków inwestora (art. 40 p.b.). ©℗

Warunki skutecznego przeniesienia pozwolenia

W opisanej sytuacji – skoro pozwolenie z czerwca 2022 r. nie zostało uruchomione w ciągu trzech lat – decyzja najprawdopodobniej wygasła i nie może być przeniesiona. Nowy właściciel musi przejść całą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę od początku. Tylko w razie faktycznego rozpoczęcia prac i zachowania terminu trzyletniego przeniesienie decyzji byłoby możliwe. ©℗