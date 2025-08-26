Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 5 prawa budowlanego (dalej: p.b.) bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia można realizować jedynie stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 miejsc włącznie (z wyjątkiem lokalizacji na obszarze Natura 2000). W przypadku parkingu na 20 pojazdów będzie konieczne już uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 p.b.). Takie stanowisko potwierdził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 14 stycznia 2022 r. (sygn. akt IV SA/Po 999/21). Uznał, że plac dla ponad 10 samochodów należy traktować jako obiekt budowlany wymagający pełnego reżimu prawnego.

Zgodnie z art. 710 i nast. kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) gmina (jest w tym przypadku użyczającym) może zezwolić przedsiębiorcy na bezpłatne korzystanie z nieruchomości przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Co do zasady, biorący w użyczenie ponosi zwykłe koszty utrzymania nieruchomości, a w przypadku większych nakładów stosuje się przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 713 k.c.).