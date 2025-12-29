Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te, których informacja jest oklauzulowana”. Dodał, że ważnym jest, aby porozmawiać także o nominacjach na I stopień oficerski.

Leśkiewicz pytany przez PAP o wniosek skierowany do prezydenta, podkreślił, że „cieszy zmiana stanowiska” strony rządowej ws. spotkania. - Pan prezydent spotka się w styczniu z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - szefem MON, ministrem nadzorującym służby specjalne Tomaszem Siemoniakiem i szefami służb - poinformował.

- Można tak było tak od razu - podkreślił. - Warto przypomnieć, że pan prezydent chciał się spotkać z szefami służb już kilka miesięcy temu. Wówczas nie było to możliwe ze względu na brak zgody premiera Donalda Tuska - zauważył Leśkiewicz.

W podobny sposób do sprawy odniósł się w programie Telewizji Republika także szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Według niego, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i prowadzenia polityki międzynarodowej najważniejszym jest, aby doszło do takiego spotkania. Dodał, że Nawrocki jest w bieżącym kontakcie z Kosiniakiem-Kamyszem.

O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. – Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb – to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich – powiedział Nawrocki.

Pod koniec listopada rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb. (PAP)