Sztuczna inteligencja rozpycha się łokciami na rynku LegalTech

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi w obszar usług prawnych. Na polskim rynku LegalTech pojawiają się narzędzia, które nie tylko wspierają prawników w analizie przepisów czy orzecznictwa, ale także próbują usprawnić sam proces rozstrzygania sporów. Jednym z najnowszych rozwiązań tego typu jest platforma WiseSolomon, rekomendowana przedsiębiorcom, którzy chcą szybko rozwiązać problem bez przewlekłych postępowań sądowych i ponoszenia nadmiernych kosztów. Twórcy kierują ją głównie do freelancerów, mikroprzedsiębiorców oraz platform internetowych, które często borykają się z drobnymi, lecz czasochłonnymi konfliktami biznesowymi.

Co muszą zrobić firmy, żeby AI rozwiązała ich problem?

Rozwiązanie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do analizy sporów między firmami. Zasada działania WiseSolomon jest prosta. Przedsiębiorca opisuje spór w formularzu online dostępnym na platformie. Może dołączyć do opisu różnorakie dowody. Następnie druga strona otrzymuje możliwość przedstawienia własnego stanowiska, odpowiadając na identyczne pytania, co kontrahent. Na tej podstawie system generuje rozstrzygnięcie, które – zgodnie z założeniami WiseSolomon – ma charakter rekomendacji. Nie jest ono wyrokiem w rozumieniu przepisów prawa. Co ciekawe, decyzja pojawi się również wtedy, kiedy drugi z przedsiębiorców nie odniesie się do sprawy.

Czy decyzja AI może być wiążąca dla przedsiębiorców?

Czy takie rozstrzygnięcie wywołuje skutki prawne? Zgodnie z prawem cywilnym strony mogą same ustalić, w jaki sposób rozwiązują swoje spory, w tym również z udziałem podmiotu trzeciego. W tym kontekście takim podmiotem może być także platforma wykorzystująca AI. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że decyzja wydana przez system nie jest równoważna wyrokowi arbitrażowemu i aby mogła być wykonana, wymaga zatwierdzenia przez właściwy sąd oraz nadania klauzuli wykonalności. W praktyce sprowadza się to do tego, że choć rozstrzygnięcie może wiązać strony w sposób umowny, jego egzekucja nadal wymaga udziału sądu.

WiseSolomon znajduje się aktualnie w fazie testowej. Dostęp do niej jest bezpłatny.