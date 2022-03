Podstawą do wypłaty odprawy jest karta powołania do służby wojskowej. Przy czym odprawę wypłaca się w ostatnim dniu pracy, przed rozpoczęciem służby wojskowej. Odprawa wypłacana w związku z powołaniem do wojska nie stanowi rekompensaty utraconego zarobku . Przysługuje ona pracownikowi niezależnie od tego, czy będzie on korzystał z urlopu bezpłatnego w trakcie realizacji obowiązku wynikającego z powołania. Zgodnie z art. 124 ust. 1 u.p.o.o. pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. Zatem za każdym razem, gdy pracownik będzie powołany do ćwiczeń wojskowych lub służby wojskowej, pracodawca ma obowiązek udzielenia mu urlopu bezpłatnego.