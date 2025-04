W ramach tej preferencji przedsiębiorcy mogą w zeznaniu rocznym dodatkowo odliczyć od swojej podstawy opodatkowania połowę wydatków poniesionych m.in. na sponsorowanie klubu sportowego oraz podnoszenie kwalifikacji pracownika, realizowane na poziomie szkolnictwa wyższego.

Tak jak inni podatnicy PIT, również ci osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, bez względu na formę jej wykonywania i opodatkowania (z zastrzeżeniem opłacających kartę), muszą już niebawem, bo do końca kwietnia, złożyć rozliczenie roczne w podatku dochodowym lub odpowiednio w ryczałcie. W tym roku 30 kwietnia przypada na środę, więc podatnicy nie mają żadnego dodatkowego dnia, jak to jest w latach, w których ostatni dzień czwartego miesiąca roku wypada w weekend.

Usługa Twój e-PIT - udogodnienie także dla przedsiębiorców Nawet przedsiębiorcy i inne osoby uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki partnerskiej czy jawnej mogą skorzystać z częściowo uzupełnionych formularzy. Chodzi o (w zależności od formy opodatkowania wybranej dla 2024 r.): PIT-28 – właściwy dla podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warto nadmienić, że udostępniane są częściowo uzupełnione formularze, które muszą być dokończone przez podatników, nawet tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Dla podatników korzystających z usług biura rachunkowego rozliczenie roczne to często formalność, o której pamięta księgowa/księgowy, lecz ci samodzielnie zajmujący się swoim zeznaniem rocznym z pewnością powinni docenić, że za pomocą kreatora dostępnego w usłudze Twój e-PIT łatwiej jest im uzupełnić wszystkie konieczne dane takie jak: składki na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Trzeba jednak podkreślić, że jest to pomoc przy uzupełnianiu danych, a nie jak w przypadku uzyskiwania przychodów z udziałem płatnika często gotowa deklaracja roczna. W ramach tej usługi podatnik uzyska pewne podpowiedzi odnośnie zastosowania ulg i odliczeń, jednak w odniesieniu do nich tym bardziej konieczna jest wiedza merytoryczna dotycząca obniżenia podstawy opodatkowania czy bezpośrednio podatku.

Jeżeli chodzi o zastosowanie ulg podatkowych, to należy do nich przygotowywać się już w trakcie roku, podejmując odpowiednie działania, efektem których jest później, w zeznaniu rocznym skorzystanie z odliczenia. W większości przypadków zainteresowanie się ulgą już po zakończeniu roku, przy okazji przygotowania zeznania rocznego, to już musztarda po obiedzie i może być jedynie wskazówką na kolejny rok oraz przygotowaniem podłoża do zastosowania w nim takiej preferencji (o ile wystąpią ku temu przesłanki, bo w przepisach ustawodawca niczego nie zmodyfikował na 2025 r.).

Niekiedy może się okazać, że podatnik opłacający PIT od dochodów z działalności gospodarczej (zarówno według skali, jak i liniowy) może – nawet bez uprzedniego przygotowania się do tego – skorzystać z ciekawego odliczenia od dochodu i tym samym skutecznie obniżyć podstawę opodatkowania. Podkreślić trzeba, że nie jest to preferencja dla ryczałtowców, ale oni chyba już przyzwyczaili się do tego, że prawodawca traktuje ich po macoszemu. Należy jednak obiektywnie przyznać, że w przypadku ulgi, o której przypominam, brak możliwości jej zastosowania ma również swoje „techniczne” uzasadnienia. Chodzi bowiem o odliczenie oparte o koszty uzyskania rozliczone w źródle przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, w szczególny sposób premiujące pewne aktywności przedsiębiorcy i wydatki z nimi związane.

Trzeba przyznać, że chociaż ta wprowadzona przez Polski Ład ulga nie uchroniła się przed krytyką, to jak już podatnik spełni warunki do jej zastosowania (często wcale nie po to, by właśnie z niej skorzystać), dokonanie w ramach niej odliczenie może być przyjemną premią. Chodzi o ulgę sponsoringową, inaczej zwaną CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), dzięki której w przypadku wybranych wydatków m.in. służących wsparciu działalności sportowej czy w zakresie szkolnictwa wyższego podatnik – oprócz ich zaliczenia do kosztów – połowę z nich może odliczyć w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania.

Ulga sponsoringowa nie pozbawia możliwości rozliczenia wydatków w kosztach podatkowych, a wręcz prawodawca warunkuje możliwość jej zastosowania tym, czy uprzednio wydatki spełniły warunek ich uwzględnienia w rachunku podatkowym po stronie kosztów uzyskania przychodu.

Ważne: W przypadku ulgi sponsoringowej nie chodzi o żadną formę odliczenia darowizny – wprost przeciwnie, wobec zakazu ujmowania w kosztach podatkowych darowizn, taka forma wspierania kultury, sportu czy szkolnictwa wyższego nie legitymuje do zastosowania tej ulgi.

Ustawodawca stworzył przy tym katalog wydatków podlegających premiowaniu w ramach ulgi sponsoringowej, wystawiając się przy tym na krytykę, iż jest to działanie tendencyjne, zbyt ukierunkowane itp. Jednak pomińmy to w tym miejscu i skupmy się nad tym, jak dzisiaj, w przeddzień sporządzenia PIT-36 czy PIT-36L, bez uprzedniego szczególnego przygotowania, podatnik może skorzystać z odliczenia.

Proponuję pochylić się nad dwiema sytuacjami, które stosunkowo często występują w praktyce:

pierwsza to sponsorowanie klubu sportowego, nawet lokalnego, wspieranie go w zamian za różnego rodzaju „promocję”;

druga to finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracownika, przy czym chodzi o jego dokształcanie na poziomie szkolnictwa wyższego w ramach studiów podyplomowych, specjalistycznych lub w innych formach.

Ponadto, w obszarze szkolnictwa wyższego warto również zwrócić uwagę na to, że premiowane są wydatki na finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów.

Rzecz jasna, zarówno w zakresie wspierania sportu, jak i szkolnictwa wyższego prawodawca stworzył nieco szerszy katalog, jednak formy aktywności wskazane powyżej są takimi, z którymi chyba najczęściej mają do czynienia przedsiębiorcy i najczęściej podejmowane są w innym celu niż skorzystanie z ulgi, dlatego odliczenie to może okazać się miłym, nie zawsze przewidzianym bonusem. Podatnik, który stwierdzi, że faktycznie w 2024 r. sponsorował klub sportowy (również lokalny), dofinansowywał studia podyplomowe pracownika czy zatrudniał studenta jako praktykanta, musi sprawdzić, czy na pewno może skorzystać z odliczenia.

Tak jak wcześniej wspomniałem, wydatki mają spełniać warunki do ich zaliczenia w kosztach, czyli przy sponsoringu sportowym podatnik musi w zamian za nie otrzymać jakieś świadczenie związane z jego działalnością i jemu służące. W praktyce najczęściej jest to forma promocji, reklamy itp.

Jednak to nie koniec. W przypadku sponsoringu sportowego warto sprawdzić, czy finansowany klub sportowy wpisuje się w definicję zawartą w art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1488; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 28). Mowa jest w niej o klubie sportowym, działającym na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, który może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Ważne: Ustawodawca nie wprowadza żadnych szczególnych wymagań co do formy prawnej funkcjonowania klubu. W praktyce oznacza to, że możliwe jest stosowanie ulgi nawet gdy taki klub sportowy prowadzony jest w formie spółki kapitałowej (w niektórych przypadkach ustawa o sporcie wprowadza wymóg takiej formy).

Dodatkowo istotne jest to, by pozyskane środki klub przeznaczył na działalność sportową. Chodzi w szczególności o:

realizację programów szkolenia sportowego,

zakup sprzętu sportowego,

pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Przy czym dla skorzystania z ulgi nie jest konieczne uzyskanie szczegółowego sprawozdania z działalności klubu, wydatkowania pozyskanych od podatnika środków.

Chcąc teraz skorzystać z takiego odliczenia w zeznaniu za 2024 r., podatnik, który ponosił w zeszłym roku tego rodzaju wydatki, powinien (jeśli tego wcześniej nie zrobił) sprawdzić statut klubu i spisać w formie umowy wcześniejsze ustalenia dotyczące sponsoringu (zweryfikować umowę) celem wyraźnego wskazania, iż klub przeznaczy pozyskane od niego w ramach umowy sponsoringu środki na działalność sportową. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby przedsiębiorca sponsorował w ten sposób klub sportowy swojego dziecka czy nawet ten, w którym sam trenuje.

Studia dla pracowników, ulga CSR dla pracodawcy

Jeśli chodzi o dokształcanie pracowników, to konieczne jest wykazanie, iż działanie takie służy przedsiębiorcy i dodatkowo zabezpieczył on swoje interesy np. tzw. umową lojalnościową. Ot, zwykłe działania, które racjonalnie działający przedsiębiorca podejmuje przy okazji ponoszenia ww. wydatków.

Ważne: Umowa z uczelnią musi być zawarta przez pracownika, a nie pracodawcę. Studentem musi być pracownik.

Co prawda ustawodawca mówi o finansowaniu nauki osobie „zatrudnionej”, jednak stosowanie ulgi w przypadku zleceniobiorców czy tym bardziej osób, z którymi pozostaje w relacji B2B, niosłoby ze sobą duże ryzyko i zapewne nie byłoby to zgodne z intencjami prawodawcy. Warto natomiast dodać, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej akceptuje również umowy trójstronne.

Zastosowaniu ulgi nie przeszkadza np. to, iż pracownik jest małżonkiem czy dzieckiem przedsiębiorcy. Także w takich przypadkach nie ma bowiem już obecnie zakazu ujmowania wydatków związanych z zatrudnieniem w kosztach podatkowych.

Jak pokazują powyższe przykłady, przygotowując zeznanie podatkowe, warto przyjrzeć się swojej sytuacji w minionym roku i sprawdzić, czy nie występuje jakaś możliwość skorzystania z ulgi, której uprzednio nie braliśmy pod uwagę. ©℗