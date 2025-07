Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej: WNT). W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące WNT.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), a towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Stosownie do art. 9 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT przez WNT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz – pod warunkiem, że:

1) nabywcą towarów jest:

a) podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

– z zastrzeżeniem art. 10 ustawy o VAT;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Potraktowanie danej czynności jako WNT, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel – zatem na rzecz tego podmiotu musi nastąpić dostawa,

po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Dodatkowy warunek dotyczy natomiast stron transakcji (nabywcy oraz podmiotu dokonującego dostawy towarów).

W analizowanej sprawie doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarem (tj. zakupu samochodu osobowego), który w wyniku dokonanej dostawy został przetransportowany na terytorium Polski z terytorium Czech (tj. innego państwa UE). Nie wystarcza to jednak, aby rozpoznać WNT. Muszą być jeszcze spełnione przesłanki dotyczące statusu nabywcy i sprzedawcy. Nabywcą jest podatnik zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny (tj. przedsiębiorca), czyli warunek określony w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT należy uznać za spełniony. Jednak nie będzie spełniony warunek dotyczący statusu sprzedawcy zawarty w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, zgodnie z którym sprzedawca ma być podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej (tj. podatnikiem VAT w innym państwie UE). Jak bowiem wynika z opisu stanu faktycznego, czeski sprzedawca to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (ani w Czechach, ani w innym państwie) i niebędąca podatnikiem VAT ani w Czechach, ani w innym państwie.

Organy podatkowe przyjmują, że w sytuacji gdy polski podatnik VAT nabywa w innym kraju UE od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej w ogóle podatnikiem VAT (w Polsce ani w innym państwie UE) towary, które w wyniku dostawy zostaną przemieszczone z tego innego państwa UE do Polski, to nie wystąpi WNT w świetle art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT (por. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.351.2022.1.RST; z 20 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.229.2022.2.RST).

Ważne: Status nabywcy i dostawcy towaru nie ma znaczenia dla obowiązku rozpoznania WNT, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli przedmiotem WNT są nowe środki transportu.

Wynika to z art. 9 ust. 3 ustawy o VAT, który stanowi, że art. 9 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się również w przypadku, gdy:

1) nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT,

2) dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT

– jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Przez nowe środki transportu rozumie się przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 cm sześc. lub o mocy większej niż 7,2 kW, jeżeli przejechały nie więcej niż 6 tys. km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż sześć miesięcy. Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym:

został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub

po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego

– w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta (art. 2 pkt 10 lit. a ustawy o VAT).

Ważne: Nabyty przez przedsiębiorcę pojazd nie spełnia definicji nowego środka transportu, gdyż przejechał więcej niż 6 tys. km (tj. 24 800 km), a od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż sześć miesięcy (samochód był zarejestrowany dla celów ruchu drogowego w Czechach w maju 2023 r.).

Oznacza to, że w analizowanej sprawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania, a w konsekwencji przedsiębiorca nie rozpoznaje WNT, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT. Z tego powodu nie wystąpi ani podatek należny od WNT, ani podatek naliczony z tytułu WNT.

Ważne: W analizowanej sprawie zakup samochodu osobowego w Czechach i jego przewiezienie do Polski jest całkowicie neutralne na gruncie VAT. Przedsiębiorca nie wykazuje tej transakcji w JPK_V7M.

PCC

Ustawa o PCC posługuje się zamkniętym katalogiem czynności cywilnoprawnych opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interesującym nas zakresie należy wskazać, że podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC).

Ważne: Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy – z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o PCC (dotyczącego sytuacji, gdy kilka podmiotów jest zobowiązanych do zapłaty podatku) – ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o PCC).

Należy jednak mieć na uwadze, że stosownie do art. 1 ust. 4 ustawy o PCC czynności cywilnoprawne podlegają PCC – z zastrzeżeniem art. 1 ust. 4a i 5 ustawy o PCC (dotyczących umowy zamiany i umowy spółki) – jeżeli ich przedmiotem są:

1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W analizowanej sprawie przedmiotem sprzedaży była rzecz (tj. samochód osobowy) znajdująca się za granicą Polski (tj. w Czechach), zatem art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC nie znajdzie zastosowania.

Z kolei jeżeli chodzi o art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC, to dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 5 lutego 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.639.2024.2.LM, wskazał, że: „Umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych również wtedy, gdy «rzecz» będąca przedmiotem umowy sprzedaży w chwili zawarcia umowy znajduje się za granicą pod warunkiem, że kupujący ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Tymczasem z opisu stanu faktycznego wynika, że nie tylko auto w momencie zawarcia umowy sprzedaży znajdowało się za granicą Polski, lecz również tam została ona zawarta. To, że kupujący ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, nie wystarcza dla zastosowania art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC.

Ważne: Jeżeli umowa sprzedaży rzeczy została zawarta poza granicami Polski, a towar, który był przedmiotem tej umowy, w momencie jej zawarcia również znajdował się poza terytorium Polski, nie podlega ona opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC (por. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 maja 2024 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.139.2024.1.JS).

Należy zatem uznać, że w analizowanej sytuacji umowa sprzedaży samochodu nie podlega opodatkowaniu PCC. Od zakupu tego pojazdu przedsiębiorca nie płaci więc PCC.

PIT

Na wstępie należy wyjaśnić, że z opisu stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca nie wybrał kasowego PIT, tj. określonej w art. 14c ustawy o PIT metody kasowej rozliczania przychodów. Koszty uzyskania przychodów przedsiębiorca ustala zatem na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien więc spełniać łącznie następujące warunki:

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

został właściwie udokumentowany,

nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy tutaj wskazać, że stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

W myśl art. 22 ust. 8 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o ustawy o PIT, z uwzględnieniem art. 23 ustawy o PIT.

Ważne: W analizowanej sprawie zakupiony samochód ma być środkiem trwałym w firmie przedsiębiorcy. Zatem wydatki poniesione na zakup tego pojazdu nie mogą zostać zaliczone wprost do kosztów uzyskania przychodów, a jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne.

W interesującym nas zakresie należy wskazać, że stosownie do art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o PIT, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT, zwane środkami trwałymi.

Aby dany składnik majątku (np. samochód osobowy) mógł zostać zaliczony do środków trwałych, musi spełniać łącznie następujące warunki:

stanowi własność lub współwłasność podatnika,

został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

jego przewidywany okres używania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok (decyzja w tym względzie należy do podatnika),

jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu (por. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.117.2024.2.KP).

W analizowanej sytuacji przedsiębiorca jest jedynym właścicielem pojazdu, który został przez niego nabyty i ma być wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Zakładam, że zostaną spełnione także pozostałe ww. warunki do uznania tego auta za środek trwały. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zaliczyć nabyty pojazd do środków trwałych.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca chce dokonać jednorazowej amortyzacji właściwej dla niskocennych składników majątku.

Ważne: Przez niskocenne składniki majątku rozumie się takie, których wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o PIT w razie odpłatnego nabycia za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane – cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. W myśl art. 22g ust. 3 ustawy o PIT za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy:

powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz

pomniejszoną o VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Zgodnie z art. 22g ust. 5 ustawy o PIT cenę nabycia oraz koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

W analizowanej sprawie pojazd został zakupiony za kwotę 8 tys. zł i tę kwotę przejmuję na potrzeby schematu rozliczenia. Należy jednak mieć na uwadze, że przedsiębiorca powinien powiększyć wartość początkową o koszty związane z tym pojazdem do czasu oddania do używania, w tym koszty związane z jego rejestracją w wydziale komunikacji. Z uwagi jednak na to, że koszty te nie zostały wskazane w opisie stanu faktycznego, zostaną one pominięte na potrzeby schematu rozliczenia. Zakładam jedynie, że wartość początkową ustalona łącznie z tymi kosztami nie przekroczy 10 tys. zł, a zatem pojazd ten stanowić będzie niskocenny składnik majątku.

Należy tutaj wskazać, że stosownie do art. 22d ust. 1 ustawy o PIT podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b ustawy o PIT, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g ustawy o PIT, nie przekracza 10 tys. zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Jednak na podstawie art. 22f ust. 3 ustawy o PIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h–22m ustawy o PIT, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 tys. zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 tys. zł, podatnicy – z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1 ustawy o PIT – mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h–22m ustawy o PIT albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

Tak więc w stosunku do środków trwałych (np. samochodów osobowych) będących niskocennymi składnikami majątku podatnik ma możliwość wyboru jednego z trzech sposobów, tj.:

dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m ustawy o PIT (konieczne jest wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych),

jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu oddania do użytkowania tego środka albo w miesiącu następnym (konieczne jest wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych),

zaniechanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych (składnika majątku nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych) i zaliczenie wydatków bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania składnika majątku do używania (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 174/10).

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca chce dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego właściwego dla niskocennych składników majątku. Może to zrobić w miesiącu oddania do użytkowania tego środka albo w miesiącu następnym, ale musi pamiętać o wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych.

Ważne: W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 22n ust. 6 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 22d ust. 2 oraz art. 22n ust. 4 ustawy o PIT środki trwałe należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Zakładam, że przedsiębiorca wprowadzi samochód do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Przyjmuję, że nastąpiło to w czerwcu 2025 r. Zatem przedsiębiorca będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytego pojazdu w czerwcu albo lipcu 2025 r., a na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, że będzie to czerwiec 2025 r.

Ważne: W czerwcu 2025 r. przedsiębiorca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowy odpis amortyzacyjny od nabytego samochodu w wysokości 8 tys. zł.

Z uwagi na wartość pojazdu nie dotyczą go limity wysokości odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Kolumna 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10–12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak amortyzację środków trwałych.

Schemat rozliczenia zakupu auta od osoby fizycznej w Czechach* 1. Jaki podatek: VAT: Podatek należny: nie wystąpi (transakcja nie stanowi WNT) Podatek naliczony: nie wystąpi (transakcja nie stanowi WNT) PCC: nie wystąpi (umowa sprzedaży nie podlega opodatkowaniu PCC) PIT: Przychody: nie wystąpią (brak informacji w przedstawionym opisie stanu faktycznego) Koszty uzyskania przychodów: 8000 zł (jednorazowy odpis amortyzacyjny). 2. W jakiej deklaracji wykazać podatek: PIT: Przedsiębiorca nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 8000 zł przy obliczeniu zaliczki na PIT za czerwiec 2025 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić te koszty w zeznaniu PIT-36L. 3. Termin złożenia deklaracji: PIT-36L: do 30 kwietnia 2026 r. * W schemacie rozliczenia zostały pominięte inne zdarzenia/czynności