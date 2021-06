Należy zauważyć, że w kontekście art. 55 par. 11 k.p. przesłanką rozwiązania umowy jest ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę. Warto wskazać, że kwestię tę omówił Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 31 października 2018 r. (sygn. akt III APa 27/18). Katowicki SA wskazał, że w odniesieniu do działań pracodawcy winę należy interpretować odmiennie, niż w stosunku do zachowań pracownika i nie utożsamiać jej z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, a więc psychicznym nastawieniem do podejmowanych działań. Należy raczej uznać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez pracodawcę samo w sobie może nosić znamiona winy kontraktowej, sprowadzającej się do ujemnej oceny bezprawnego zachowania dłużnika. Tak więc dla uznania istnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia konieczne jest istnienie bezprawnych działań pracodawcy łamiących jego podstawowe obowiązki i skutkujących zagrożeniem czy będących naruszeniem ważnych interesów pracownika (por. wyrok SN z 18 maja 2017 r., sygn. akt II PK 119/16).

Sieradzki SO, powołując się na orzecznictwo SN, podał, że jeżeli pracownik rozwiązał stosunek pracy w trybie natychmiastowym (art. 55 par. 11 k.p.) wyłącznie z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, to nabywa prawo do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jeśli pracownik rozwiązuje umowę o pracę ze względu na ciężkie naruszenie wobec niego przez pracodawcę podstawowych obowiązków, to czyni to z powodu zachowania pracodawcy. To zaś uzasadnia twierdzenie, że jest to przyczyna rozwiązania stosunku niedotycząca pracownika także w rozumieniu art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych. Dlatego jeśli pracownik rozwiązuje z tego powodu stosunek pracy, to zrównanie przez art. 55 par. 3 k.p. skutków takiego rozwiązania ze skutkami wypowiedzenia umowy o pracę powinno dotyczyć także prawa do odprawy z art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych (por. wyrok SN z 20 listopada 2008 r., sygn. akt III UK 57/08, i uchwałę SN z 18 czerwca 2009 r., sygn. III PZP 1/09).