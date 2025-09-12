Bezzałogowce SBU w nocy z czwartku na piątek uderzyły w największy rosyjski port naftowy nad Morzem Bałtyckim, będący końcowym punktem Bałtyckiego Systemu Rurociągowego – przekazała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w SBU.

Pożary po ataku ukraińskich dronów w Primorsku. Czy Bałtykowi grozi katastrofa ekologiczna?

W wyniku skutecznego ataku dronów SBU, na pokładzie jednego ze statków w porcie oraz na stacji pomp wybuchły pożary, a załadunek ropy został wstrzymany. Według wstępnych szacunków dzienne straty budżetu Rosji z powodu przerwanego eksportu mogą sięgać 41 mln dolarów. SBU uderzyła również w wiele rosyjskich stacji przesyłu ropy (NPS) – NPS-3, NPS Andreapol i NPS-7. Są to kluczowe elementy głównej magistrali rurociągowej, która zaopatruje terminal naftowy w Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim - przekazała ukraińska służba. - Nie ma zagrożenia wyciekiem ropy - poinformował w piątek gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko.

Ważne Primorsk to kluczowy hub przeładunkowy tzw. floty cieni, dzięki której Rosja omija międzynarodowe sankcje i sprzedaje ropę na rynkach zagranicznych. Przez port przechodzi rocznie około 60 mln ton ropy, co przynosi Federacji Rosyjskiej około 15 mld dolarów dochodu. Port w Primorsku jest drugim największym portem rosyjskim nad Bałtykiem. Znajduje się około 140 km od Petersburga, na Przesmyku Karelskim. Do Primorska prowadzą ropociągi z północy europejskiej części Rosji i Syberii.

Ukraińskie drony atakują. Kiedy doszło do ataku dronów na Primorsk?

Drozdenko dodał, że zniszczono ponad 30 dronów i ugaszono pożar w przepompowni. Według doniesień lokalnych mediów, powołujących się na relacje mieszkańców, około godz. 7 rano czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce) w pobliżu portu było słychać liczne wybuchy. Miał to być jeden z największych ataków bezzałogowców w tym regionie od lutego 2022 r., czyli początku pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Ukraina w ostatnich miesiącach regularnie atakuje rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej, w tym rafinerie ropy. Ataki na infrastrukturę paliwową spowodowały braki w dostawach benzyny w niektórych regionach, m.in. na Dalekim Wschodzie oraz na okupowanym Krymie.

Ministerstwo obrony Rosji podało w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły w nocy 221 dronów, w tym dziewięć w okolicach Moskwy. Według ukraińskich mediów, w nocy z czwartku na piątek przeciwko celom na terytorium Rosji zastosowano około 300 bezzałogowców.