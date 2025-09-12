W nocy z wtorku na środę doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Sprawa natychmiast wywołała reakcję w Warszawie, a także za oceanem.

Donald Trump o rosyjskich dronach: „To mógł być błąd”

Donald Trump, pytany przez dziennikarzy o sytuację, próbował tonować nastroje. – To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy – oświadczył.

Jego słowa szybko wywołały odpowiedź ze strony polskiego premiera. Donald Tusk zamieścił na platformie X wpis, w którym odniósł się bezpośrednio do słów amerykańskiego przywódcy. „My też chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. I wiemy o tym” – napisał, rozwiewając wszelkie wątpliwości co do charakteru incydentu.

Białoruś uwolniła 52 więźniów politycznych. Statkiewicz porwany przez zamaskowanych ludzi
Białoruś uwolniła 52 więźniów politycznych. Statkiewicz porwany przez zamaskowanych ludzi

Zobacz również

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i rozmowa z USA

Czwartkowa wypowiedź Donalda Trumpa była drugim komentarzem w tej sprawie. Dzień wcześniej prezydent USA opublikował zaskakujący wpis w serwisie Truth Social. „O co chodzi z Rosją naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się!” – napisał, sugerując powagę sytuacji.

Choć słowa Trumpa w mediach społecznościowych brzmiały alarmująco, późniejsza wypowiedź dla dziennikarzy brzmiała już łagodniej. Sugerowanie, że naruszenie granicy powietrznej Polski mogło być jedynie pomyłką, spotkało się jednak z jednoznaczną reakcją Donalda Tuska. Premier jasno dał do zrozumienia, że polski rząd nie podziela takiej interpretacji i traktuje atak jako świadome działanie ze strony Rosji.

Rozmowa Trumpa z Nawrockim. „Potwierdziliśmy jedność sojuszniczą”

Jeszcze w środę doszło do ważnej rozmowy telefonicznej między Donaldem Trumpem a prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Sam gospodarz Pałacu Prezydenckiego poinformował o niej publicznie. – Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami – przekazał Nawrocki.

Podkreślił również, że – dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą.