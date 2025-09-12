W nocy z wtorku na środę doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Sprawa natychmiast wywołała reakcję w Warszawie, a także za oceanem.

Donald Trump o rosyjskich dronach: „To mógł być błąd”

Donald Trump, pytany przez dziennikarzy o sytuację, próbował tonować nastroje. – To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy – oświadczył.

Jego słowa szybko wywołały odpowiedź ze strony polskiego premiera. Donald Tusk zamieścił na platformie X wpis, w którym odniósł się bezpośrednio do słów amerykańskiego przywódcy. „My też chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. I wiemy o tym” – napisał, rozwiewając wszelkie wątpliwości co do charakteru incydentu.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i rozmowa z USA

Czwartkowa wypowiedź Donalda Trumpa była drugim komentarzem w tej sprawie. Dzień wcześniej prezydent USA opublikował zaskakujący wpis w serwisie Truth Social. „O co chodzi z Rosją naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się!” – napisał, sugerując powagę sytuacji.

Choć słowa Trumpa w mediach społecznościowych brzmiały alarmująco, późniejsza wypowiedź dla dziennikarzy brzmiała już łagodniej. Sugerowanie, że naruszenie granicy powietrznej Polski mogło być jedynie pomyłką, spotkało się jednak z jednoznaczną reakcją Donalda Tuska. Premier jasno dał do zrozumienia, że polski rząd nie podziela takiej interpretacji i traktuje atak jako świadome działanie ze strony Rosji.

Rozmowa Trumpa z Nawrockim. „Potwierdziliśmy jedność sojuszniczą”

Jeszcze w środę doszło do ważnej rozmowy telefonicznej między Donaldem Trumpem a prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Sam gospodarz Pałacu Prezydenckiego poinformował o niej publicznie. – Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami – przekazał Nawrocki.

Podkreślił również, że – dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą.