Według oficjalnych informacji, w nocy z wtorku na środę w polską przestrzeń powietrzną wtargnęło 19 rosyjskich dronów. Polskie i sojusznicze siły powietrzne musiały reagować błyskawicznie. Co najmniej trzy z tych maszyn stanowiły bezpośrednie zagrożenie i zostały zestrzelone. Ostatni dron został zneutralizowany o godz. 6:45.

Rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka, przekazała w mediach społecznościowych – „17 dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gm. Księżopol, powiat Biłgoraj. Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren”.

Kolejny dron odnaleziony w Przymiarkach – 17. przypadek w Polsce

Dron odkryty w Przymiarkach to 17 statek powietrzny na terenie Polski.

Lista obejmuje miejscowości: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Korytnica, Czyżów, Sobótka, Smyków oraz najnowsze znalezisko – Przymiarki.

Każde kolejne odkrycie budzi emocje wśród mieszkańców i stawia pytania o bezpieczeństwo granic Polski.

Bezpieczeństwo granic Polski pod coraz większym zagrożeniem

Rosyjskie drony to temat, który w ostatnich miesiącach coraz częściej powraca w debacie publicznej. Władze podkreślają, że Polska od dawna przygotowywała się na podobne incydenty. – Mówiono o tym od czasu Przewodowa – przypominają politycy, wskazując na tragiczne wydarzenia z 2022 roku, gdy pocisk spadł na polskie terytorium, powodując ofiary śmiertelne.

Tamten dramat stał się symboliczną granicą – od tego czasu scenariusz wtargnięcia nieprzyjacielskich obiektów w polską przestrzeń powietrzną był traktowany jako realne zagrożenie.

Co oznaczają rosyjskie drony nad Polską dla NATO i naszych sojuszników?

Eksperci wojskowi nie mają wątpliwości – incydenty z rosyjskimi dronami to testowanie polskich i sojuszniczych procedur. Wtargnięcia mają sprawdzać, jak szybko reaguje obrona powietrzna, jak funkcjonuje współpraca w ramach NATO i jak zachowuje się społeczeństwo wobec rosnącego poczucia zagrożenia.

Polska armia i służby podkreślają, że wszystkie procedury zostały uruchomione zgodnie z planem. Wojsko natychmiast informowało sojuszników i podejmowało działania obronne, co widać po skuteczności w zestrzeliwaniu części maszyn.

Polska staje przed wyzwaniem nie tylko wojskowym, ale też politycznym. Incydenty tego typu pokazują, że bezpieczeństwo powietrzne państwa wymaga stałego wzmacniania, a jedność sojuszników NATO jest dziś kluczowa.