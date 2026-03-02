Skala wzrostu jest podobna jak w 2022 r., gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Cena surowca na holenderskim rynku TTF osiągnęła 48 euro za MWh, najwięcej od marca 2025 r. Wzrost cen oznacza, że Europie znów zajrzał w oczy kryzys energetyczny, który przed trzema laty przełożył się na wzrost inflacji i recesję w przemyśle. Jak zwracają uwagę ekonomiści ING, tym razem sytuacja jest o tyle lepsza, że nie ma potrzeby wycofania się z dostaw od jednego odbiorcy, a dodatkowo zima już się niemal skończyła. Niemniej inwestorzy obawiają się istotnych ekonomicznych konsekwencji, czego przejawem jest spadek indeksu Euro Stoxx 600 o 1,7 proc., obrazującego koniunkturę na rynkach akcji. ©℗Czytaj więcej
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję