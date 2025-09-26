Piątek, 26 września 2025 r., zapowiada się w Sejmie bardzo intensywnie. Posłowie od rana do późnego wieczora zajmują się szerokim pakietem projektów – od zmian w edukacji i prawie pracy, po kwestie ruchu drogowego, kodeksu karnego i ochrony praw nabywców mieszkań. Wszystkie obrady można śledzić na żywo na kanale Sejmu w serwisie YouTube.

Obrady Sejmu 26 września 2025

Już od godziny 9:00 posłowie rozpoczną pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego systemu oświaty i prawa oświatowego. Zaraz potem, od 10:30, na salę trafi rządowy projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, który dotyczy zasad zawierania porozumień między pracodawcami a pracownikami.

Najważniejszym punktem dnia będą głosowania zaplanowane na godz. 12:00–14:45. Posłowie wybiorą m.in. nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zdecydują o losach zmian w kodeksie pracy oraz o składach osobowych komisji sejmowych.

Po południu na tapecie znajdą się kolejne projekty rządowe: zmiany w prawie o ruchu drogowym, zmiany w kodeksie wykroczeń, zmiany w kodeksie karnym i wykroczeń, oraz regulacje dotyczące praw nabywców lokali mieszkalnych i Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Na zakończenie dnia, między 19:15 a 20:45, przewidziano jeszcze ewentualne oświadczenia poselskie.