Podczas podczas piątkowego posiedzenia Sejmu będzie m.in. omawiana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiego. Rada Ministrów przedstawi też projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia Ministra Obrony Narodowej do złożenia deklaracji (Call for Expression of Interest) w sprawie zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w działania w celu pozyskania pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Security Action for Europe (SAFE)”. 25 lipca 2025 r. w ostatnim dniu posiedzenia Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu reformy szpitali, który zakłada elastyczne przekształcanie oddziałów i łączenie szpitali przez samorządy.

Tu obejrzysz posiedzenie Sejmu na żywo:

Ważą się losy reformy szpitali - dziś w Sejmie II czytanie rządowego projektu

Jak wynika z projektu szpital w tzw. sieci będzie mógł, za zgodą prezesa NFZ, w ramach danego profilu, zamienić tryb pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe albo na udzielanie świadczeń z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej. Związki jednostek samorządu terytorialnego (jst) będą mogły tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y), a także podmioty lecznicze działające w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Projekt przewiduje możliwość łączenia szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rządowe propozycje przewidują też wprowadzenie przepisów dotyczących tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych SP ZOZ-ów, w których wystąpiła strata netto. Sporządzenie programu miałaby poprzedzić analiza efektywności szpitala i jego poszczególnych jednostek.

Informacja o deregulacji, uchwała ws. Holokaustu i sprawozdanie NIK. Co dziś jeszcze w Sejmie?

W ramach informacji bieżącej posłowie, na wniosek klubu KO, wysłuchają podsumowania dotychczasowych działań deregulacyjnych rządu i ich efektów. Następnie zaplanowano ponad 2-godzinny blok głosowań m.in. nad projektem uchwały przygotowanym przez Prezydium Sejmu w sprawie potępienia wypowiedzi podważających prawdę o tragedii Holokaustu. Posłowie będą też głosować nad stanowiskami i poprawkami Senatu do szeregu ustaw.

Posłowie wysłuchają też sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2024 roku. Dokument przedstawia najistotniejsze informacje o NIK i jej działalności kontrolnej, a także prezentuje inicjatywy strategiczne oraz efekty pracy Izby. Zaplanowane jest wystąpienie prezesa NIK Mariana Banasia.

Wcześniej sprawozdanie było rozpatrywane w ramach komisji sejmowych, które przedstawiły wnioski i uwagi Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Komisja ta na posiedzeniu w dniu 22 lipca ostatecznie nie podjęła decyzji w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania. Siedmiu jej członków zagłosowało za, tyle samo przeciw. Opinię komisji zaprezentuje parlamentarzystom poseł Tomasz Kostuś (KO).

O godz. 10 rozpocznie się też posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Zaplanowano na nim przesłuchanie Marka Utrackiego, byłego zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. O godz. 12 rozpocznie się część niejawna posiedzenia.