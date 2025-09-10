Środa 10 września 2025 r. to drugi dzień obrad 40. posiedzenia Sejmu. Marszałek Hołownia dokonał zmian w harmonogramie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Obrady Sejmu rozpoczną się o godz. 10.00 od wystąpienia premiera Donalda Tuska dotyczącego sytuacji, która miała miejsce w nocy.

Marszałek Szymon Hołownia poinformował o zmianach w harmonogramie posiedzenia Sejmu w środę 10 września 2025 r. O godz. 10.00 premier Donald Tusk przedstawi raport z działań polskich sił zbrojnych wobec rosyjskich dronów, które wtargnęły w nocy na terytorium Polski.

Zmiana w harmonogramie obrad

Marszałek Szymon Hołownia napisał na serwisie X, że zmienia harmonogram obrad Sejmu.

Harmonogram obrad Sejmu 10.09.2025 r.

Przedstawienie raport z działań polskich sił zbrojnych wobec rosyjskich dronów, które wtargnęły w nocy na terytorium Polski – wystąpienie premiera Donalda Tuska.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1442 i 1559) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Elżbieta Anna Polak.

• Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druki nr 1425 i 1558) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Anna Maria Żukowska.

• Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1684) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 15. i 16. *

- uzasadnia Minister Energii.

• Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (druk nr 1625) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 15. i 16. *

- uzasadnia poseł Rafał Bochenek.

• Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 1685) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

• Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1441 i 1620) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Janusz Cichoń.

• Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druki nr 1265 i 1621) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Marek Sowa.

• Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druki nr 1439 i 1622) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Zofia Czernow.

• Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr 1482 i 1596) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Tadeusz Tomaszewski.

• Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druki nr 1448 i 1568) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł Łukasz Horbatowski.

• Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1435 i 1570) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł Marek Jan Chmielewski.

• Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1428 i 1569) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Marek Jan Chmielewski.

• Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r. (druki nr 1484 i 1514) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

- sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska.

• Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 26 stycznia 1960 r. (druki nr 1487 i 1517) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

- sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska.

• Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r., w wersji tej Umowy nadanej Drugą Poprawką przyjętą Rezolucją nr 31-4 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 30 kwietnia 1976 r., wraz z Trzecią Poprawką przyjętą Rezolucją nr 45-3 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 28 czerwca 1990 r. oraz z Czwartą Poprawką przyjętą Rezolucją nr 52-4 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 23 września 1997 r. (druki nr 1486 i 1516) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

- sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska.

• Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. wraz z poprawkami, tj. Rezolucjami Rady Gubernatorów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju o numerach 221, 417, 596, 696, przyjętymi odpowiednio dnia 25 sierpnia 1965 r., 30 czerwca 1987 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 10 lipca 2023 r. (druki nr 1485 i 1515) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

- sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska.