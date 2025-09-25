Drugi dzień 41. posiedzenia Sejmu

W czwartek 25 września 2025 r. podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu, posłowie będą pracowaćnad kilkoma rządowymi projektami deregulacyjnymi. Obrady rozpoczną się o godz. 9. Poniżej można obejrzeć transmisję na żywo.

Projekty, nad którymi będą dyskutować dziś posłowie, zakładają m.in.:

Wprowadzenie ułatwień dla gmin, tak aby mogły zachować ciągłość swoich inwestycji, które realizują na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Inny projekt zakłada wyeliminowanie kary pozbawienia wolności za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej, pozostawione będą kary grzywny lub ograniczenia wolności.

Kolejny projekt dotyczy zmian w procesie rejestracji pojazdu poprzez m.in. umożliwienie elektronicznego składania wniosku o rejestrację pojazdu oraz zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy rejestracji pojazdu, jeśli właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny.

Wieczorem Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu projektem ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który został wniesiony przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Sejm będzie także pracował nad rządowym projektem ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Realizacja inwestycji CPK. Co zakłada projekt?

Projekt zakłada zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku, które ma powstać pod Baranowem, oraz uzyskanie certyfikacji i zgód na uruchomienie operacji lotniczych do końca grudnia 2031 r. W przypadku linii kolejowej przebiegającej przez tunel w Łodzi, węzła CPK i linii Warszawa-Łódź termin zakończenia tych inwestycji określono na koniec 2030 r. Według projektu długość linii kolejowych, dla których złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2030 r., będzie wynosić przynajmniej 1338 km, a prędkość eksploatacyjna na nowo budowanych liniach kolejowych wyniesie 250 km/h. W ramach Programu Kolejowego CPK ma powstać w sumie ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości (KDP).

Harmonogram obrad Sejmu 25 września 2025 r.

godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 23)

godz. 11:15 – 12:45 - Informacja bieżąca (pkt 24)

godz. 12:45 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1312 i 1361) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 25)

godz. 13:30 – 14:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1608 i 1667) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 26)

godz. 14:15 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1311 i 1682) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 27)

godz. 15:00 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druki nr 1440 i 1681) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 28)

godz. 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 1607 i 1698) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 29)

godz. 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1437, 1437-A i 1704) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 30)

godz. 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 1427 i 1703) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 31)

godz. 18:00 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1530 i 1556) (pkt 32)

- Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1707 i ) (pkt 33) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 32. i 33.)

godz. 18:45 – 20:15 - Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (druk nr 1631) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 34)

godz. 20:15 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze dnia 24 lutego 1976 r., wraz z Protokołami zmieniającymi (druki nr 1524 i 1671) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 35)

godz. 20:45 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (druki nr 1721 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 36)

godz. 21:30 – 21:50 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 rokiem Franciszka Karpińskiego (druki nr 352 i 1699) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 37)

godz. 21:50 – 22:10 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin profesora Wiktora Zina (druki nr 1656 i 1700) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 38)

godz. 22:10 – 22:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy powstania Rodziny Wojskowej (druki nr 1709 i 1716) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 39)

godz. 22:30 – 22:45 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycielki prywatnej Małgorzaty Zych, reprezentowanej przez adwokata Pawła Czugę, z dnia 13 maja 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Płaczka (druk nr 1555) (pkt 40)

godz. 22:45 – 0:00 - ew. oświadczenia poselskie