41. posiedzenie Sejmu

Pierwszego dnia odbędą się posiedzenia komisji sejmowych. W bloku głosowań posłowie zajmą się m.in. sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a także zmianami w prawie pocztowym oraz w prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Drugiego dnia posłowie zajmą się m.in. pierwszym czytaniem przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ostatnim dniu posiedzenia posłowie powołają nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Odbędą się także pierwsze czytania zmian kilku ustaw: prawo o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny, a także rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Harmonogram posiedzenia Sejmu

w dniu 24 września 2025 r. (środa)

godz. 10:00 – 10:05 - Złożenie przysięgi przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (pkt )

godz. 10:05 – 10:15 - Głosowania, w tym:

- Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druki nr 1637 i 1686) - trzecie czytanie

godz. 10:15 – 11:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druki nr 558, 558-A i 1420) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 11:15 – 12:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1609 i 1670) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 12:15 – 13:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych (druki nr 1604 i 1669) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 13:00 – 13:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającym ustawę o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druki nr 1610 i 1665) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 13:45 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 1525 i 1663) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 14:30 – 15:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (druki nr 1605 i 1668) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 15:15 – 16:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1606 i 1666) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 16:00 – 17:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rynku kryptoaktywów (druki nr 1424 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 17:00 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 608 i 1662) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół)

godz. 18:00 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa skierowanej do armatorów jednostek pływających w związku z wprowadzeniem zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim (druki nr 1612 i 1624) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 18:45 – 19:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druki nr 1611 i 1705) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 19:30 – 19:50 - Sprawozdanie Komisji o Przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Profilaktyki Zdrowotnej (druki nr 1711 i 1717) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

godz. 19:50 – 20:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Józefa Czapskiego (druki nr 1001 i 1255) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

godz. 20:15 – 20:35 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem powstania Polskiej Kolei (druki nr 1206 i 1256) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

godz. 20:35 – 20:55 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Ignacego Daszyńskiego (druki nr 1217 i 1257) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

godz. 20:55 – 21:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Sergiusza Piaseckiego (druki nr 1219 i 1258) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

godz. 21:15 – 21:35 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Polskiego Radia (druki nr 1216 i 1259) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

godz. 21:35 – 21:55 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Stanisława Staszica (druki nr 1116 i 1288) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

godz. 21:55 – 22:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Mieczysława Fogga (druki nr 1220 i 1289) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

godz. 22:15 – 22:35 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (druki nr 1218 i 1368) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)

godz. 22:35 – 0:00 - ew. oświadczenia poselskie

w dniu 25 września 2025 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt )

godz. 11:15 – 12:45 - Informacja bieżąca (pkt )

godz. 12:45 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1312 i 1361) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 13:30 – 14:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1608 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 14:15 – 15:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1311 i 1682) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 15:00 – 15:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druki nr 1440 i 1681) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 15:45 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 1607 i 1698) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 16:30 – 17:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1437, 1437-A i 1704) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 17:15 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 1427 i 1703) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 18:00 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1530 i 1556) (pkt )

- Sprawozdanie Komisji o Przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1707 i ) (pkt )

(3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt i pkt )

godz. 18:45 – 20:15 - Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (druk nr 1631) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 20:15 – 20:45 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze dnia 24 lutego 1976 r., wraz z Protokołami zmieniającymi (druki nr 1524 i 1671) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

godz. 20:45 – 21:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (druki nr 1721 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 21:30 – 21:50 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 rokiem Franciszka Karpińskiego (druki nr 352 i 1699) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

godz. 21:50 – 22:10 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin profesora Wiktora Zina (druki nr 1656 i 1700) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

godz. 22:10 – 22:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy powstania Rodziny Wojskowej (druki nr 1709 i 1716) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

godz. 22:30 – 22:45 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycielki prywatnej Małgorzaty Zych, reprezentowanej przez adwokata Pawła Czugę, z dnia 13 maja 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Płaczka (druk nr 1555) (pkt )

godz. 22:45 – 0:00 - ew. oświadczenia poselskie

w dniu 26 września 2025 r. (piątek)

godz. 9:00 – 10:30 - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1603) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 10:30 – 12:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druk nr 1627) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 12:00 – 14:30 - Głosowania, w tym:

- Powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (druki nr 1680 i ) (pkt )

godz. 14:30 – 16:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1677) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 16:00 – 17:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1635) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 17:00 – 18:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1636) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 18:00 – 19:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1638) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )

godz. 19:00 – 20:30 - ew. oświadczenia poselskie