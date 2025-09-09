Rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Będzie trwało aż cztery dni: od 9 do 12 września 2025 r. Jak zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, w trakcie posiedzenia Sejmu ma zostać uchwalonych 28 z 40 ustaw, którymi zajmą się posłowie. Jakie są najważniejsze punkty harmonogramu obrad?

Obrady Sejmu 9-12 września 2025. Najważniejsze ustawy

Najważniejsze punkty harmonogramu obrad na posiedzeniu Sejmu 9-12 września 2025 r. to:

Nowelizacja Kodeksu Pracy:

W trakcie pierwszego wrześniowego posiedzenia Sejmu posłowie będą pracowali m.in. nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy mają umożliwić wliczanie m.in. prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia na umowę zlecenie do stażu pracy.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego:

Drugi ważny projekt dotyczy nowelizacji Kodeksu wyborczego. Znosi dwukadencyjność w samorządach: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mogli sprawować urząd więcej niż przez dwie kadencje. Ponadto, projekt przewiduje zniesienie zakazu jednoczesnego kandydowania na funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz do rady powiatu i do sejmiku województwa. Na 40. posiedzeniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu.

Rozpatrzenie sprawozdania komisji o projekcie ustawy o samorządzie gminnym i o funduszu sołeckim:

Zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramie obrad posłowie rozpatrzą sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o samorządzie gminnym i o funduszu sołeckim. Cel projektu to zwiększenie udziału sołtysów w pracach samorządów gmin. Jak podkreślił marszałek Hołownia, „Chcemy, żeby więcej osób chciało zostawać sołtysami i żeby mieli oni więcej pieniędzy na swoją działalność”.

Sprawozdanie komisji o projekcie zmian w ordynacji podatkowej:

Kolejnym ważnym punktem obrad będzie sprawozdanie komisji o projekcie zmian w ordynacji podatkowej. Dzięki nowelizacji podatnik nie będzie ponosił konsekwencji przedłużania się kontroli skarbowych. Jeżeli taka kontrola będzie trwała dłużej niż pół roku, za wydłużony czas nie będą naliczane odsetki.

40. posiedzenie Sejmu: Posłowie złożą ślubowanie

Podczas 40 posiedzenia Sejmu odbędzie się ślubowanie nowych posłów :

Tomasza Rzymkowskiego

Bogumiły Olbryś

Marka Andrzeja Subocza

Michała Jacha

Nowi posłowie obejmą mandaty po tych, którzy zostali powołani na stanowiska ministerialne w Kancelarii Prezydenta.

Obrady Sejmu 9-12 września 2025 r.: Wybór prezesa NIK

Poniedziałkowe obrady o godz. 12.00 zaczną się od publicznego wysłuchania dwóch kandydatów na szefa Najwyższej Izby Kontroli – Tadeusza Dziuby i Mariusza Haładyja. Pytania kandydatom będą zadawali przedstawiciele 40 organizacji pozarządowych, którzy zgłosili swój udział. Głosowanie nad wyborem nowego szefa NIK zaplanowano na piątkowe popołudnie.

Wybór przewodniczącego ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

Podczas 40. Posiedzenia Sejmu posłowie wybiorą przewodniczącego ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Dotychczasowa szefowa Karolina Bućko zrezygnowała w piątek 5 września 2025 r. z pełnionej funkcji.

Posiedzenie Sejmu 9-12 września 2025 r. Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]

Podczas pierwszych powakacyjnych obrad Sejmu posłowie będą dyskutowali nad ważnymi zmianami dla wielu grup społecznych, zarówno pracowników, jak i pracodawców, a także rolników, prawników, policjantów, oskarżonych, podatników. Warto śledzić obrady, aby być na bieżąco. Transmisja na żywo z posiedzenia Sejmu rozpocznie się o godz. 12 i będzie dostępna tutaj:

[TRANSMISJA Z OBRAD SEJMU]