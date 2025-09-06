Zakaz handlu w niedzielę został wprowadzony ustawowo w 2018 r. i chociaż od tego czasu minęło już kilka lat, to Polacy wciąż zastanawiają się na tym, które niedziele są handlowe, a które nie. Jest tak z powodu ciągłych zmian w rozpisce niedziel handlowych. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone już po przejęciu władzy przez Koalicję Obywatelską, chociaż nowelizację ustawy podpisał Andrzej Duda. W efekcie w najbliższą niedzielę, a więc 7 września 2025 r. takie sklepu jak Lidl, Biedronka, Dino, Netto, Action i Rossmann będą zamknięte. Zakupy będziemy mogli zrobić jednak w niektórych sklepach sieci Auchan i Carrefour.

Niedziela 7 września 2025 r. - zakupy zrobimy w sklepach sieci Żabka, Auchan i Carrefour

7 września 2025 r. zakupy będziemy mogli zrobić w większości sklepów sieci Żabka oraz Carrefour Express. Otwartych będzie też wiele sklepów easy Auchan, zlokalizowanych przez stacjach benzynowych sieci BP. Również na samych stacjach też będziemy mogli zrobić zakupy.

Otwarte zapewne będą również sklepiki osiedlowe, chociaż znaczna część z nich raczej zostanie zamknięta. Zamknięcie "dużego" handlu w niedzielę miało w zamyśle wesprzeć drobnych sklepikarzy, jednak szybko okazało się, że Polacy odzwyczaili się od niedzielnych zakupów i przestali zaglądać również do sklepików osiedlowych.

Niestety, osoby planujące większe zakupy w weekend będą mogły zrobić to jedynie w sobotę, jeżeli planują wizyty w takich sklepach jak Biedronka, Dino, Aldi, Lidl, Action, Rossmann, Pepco czy Dealz. Warto więc dobrze rozplanować weekend, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Niedziele handlowe w 2025 roku - następne dopiero w grudniu

W 2025 r. pozostały już tylko trzy niedziele handlowe i wszystkie będą skumulowane w grudniu. To oznacza, że przez cały wrzesień, październik i listopad nie będziemy mogli zrobić zakupów w niedzielę.

Niedziele handlowe w 2025 r. Pozostały tylko trzy:

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia

Lepiej jesienią nie planować więc zakupów w niedzielę, bo wszystkie większe sklepy pozostaną zamknięte. W niedzielę będzie zatem lepiej wybrać się na spacer do parku i poszurać opadłymi liśćmi.