W I turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski, kandydat KO, uzyskał 31,36 proc. poparcia. Na Karola Nawrockiego, który ma poparcie PiS, zagłosowało 29,54 proc. Decydujące starcie kandydatów na prezydenta odbędzie się 1 czerwca. Według prognoz wyniki obu kandydatów w II turze wyborów prezydenckich także mogą być do siebie zbliżone.

Sytuacja jest dynamiczna. Co mówią najnowsze sondaże? Czym tak naprawdę będzie zajmował się prezydent po wygranych wyborach? Kiedy odbędą się kolejne debaty wyborcze? Jak sprawdzić, gdzie mamy zagłosować? Te i inne ważne informacje związane z wyborami prezydenckimi zestawiliśmy w poniższym artykule.

Przed wyborami prezydenckimi 2025. Na kogo głosować?

Oto informacje na temat kandydatów i roli prezydenta w pigułce. Co warto wiedzieć? Przedstawiamy również skrót najważniejszych wydarzeń z kampanii prezydenckiej w II turze.

1. Na co prezydent ma realny wpływ?

Kompetencje prezydenta są zapisane w piątym rozdziale Konstytucji RP. Profesor UJ Jarosław Flis, polski socjolog i nauczyciel akademicki w rozmowie z Gazetą Prawną przyznaje, że niektóre z wymienionych zadań nie przekładają się na realne możliwości.

Profesor podkreśla, że jedyną poważną rzecz, jaką może zrobić prezydent, to coś zablokować.

„Zobrazować rolę prezydenta można tak, że jest to pasażer na miejscu obok kierowcy – gdy chodzi o wpływ na kierunek jazdy, w zasięgu ma tylko hamulec ręczny”.

Prof. Flis, przyznał, że takie kompetencje, jak chociażby zwoływanie Rady Gabinetowej, nie mają na nic wpływu.

Jego zdaniem politycy postawieni przed konfrontacyjnymi wyborami w dwóch turach przedstawiają poglądy, które są argumentami ich obozów politycznych. Nie mają nic wspólnego z realnymi kompetencjami prezydenta. Poza tym, że obsada tego stanowiska jest niezbędna do tego, żeby w przyszłości – gdyby obóz zdobył władzę na poziomie parlamentarnym – można było spełnić swoje zapowiedzi.

Co będzie robił prezydent? – Uczestniczył w dożynkach i przypatrywał się większości sejmowej, czy z czasem nie robi jakichś głupot – mówi prof. Flis. Jednocześnie podkreśla, że to zależy od sytuacji, czy rząd jest z tej samej opcji, czy nie.

Jeśli rząd jest z przeciwnej opcji politycznej, prezydent po prostu wetuje wszystko, co ważne.

Więcej o roli prezydenta i niefortunnym sposobie jego wybierania w Polsce przeczytasz w wywiadzie z prof. Flisem: Kandydat opowiadający o tym, co będzie realnie robił, nie ma szans w wyborach prezydenckich.

2. Najnowszy sondaż prezydencki

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według najnowszego sondażu prezydenckiego United Surveys (opublikowanego 28.05) Rafał Trzaskowski ma poparcie47,4 proc., a Karol Nawrocki 45 proc. Z danych przekazanych przez WP wynika, że 65,2 proc. respondentów jest pewnych, że weźmie udział w głosowaniu w II turze, zaś 8,4 odpowiedziało, że "raczej" weźmie udział, 8,7 proc. "raczej nie", 15,1 proc. ankietowanych odmówiło pójścia do urn, a 2,7 proc. jeszcze się zastanawia.

Na kogo w II turze zagłosują wyborcy kandydatów, którzy odpadli w I turze? Sondaż przedstawia następujące dane: Na Rafała Trzaskowskiego planują zagłosować wyborcy: Magdaleny Biejat (98 proc.), Szymona Hołowni (85 proc.), Adriana Zandberga (68 proc.).

Na Karola Nawrockiego planuje zagłosować 98 proc. wyborcówGrzegorza Brauna i 44 proc. zwolenników Sławomira Mentzena, natomiast 35 proc. głosujących w I turze na Konfederację w II turze deklaruje poparcie dla Trzaskowskiego.

3. Polymarket wskazuje faworyta w wyborach prezydenckich

Polymarket to zdecentralizowana platforma rynków predykcyjnych. Narzędzie poprawnie wskazywało na wygranych w wyborach w kilku krajach, często wbrew sondażom. Najbardziej spektakularne potwierdzenia skuteczności miały miejsce podczas wyborów prezydenckich w USA w 2024 r. Zaledwie kilka dni po debacie prezydenckiej z 27 czerwca 2024 r. rynek Polymarket ocenił na 70 proc. szansę, że Joe Biden wycofa się z wyścigu o reelekcję – prognoza okazała się trafna.

Na kogo Polymarket wskazuje jako wygranego wyborów prezydenckich w drugiej turze wyborów w Polsce?

Polymarket wycenia szanse Rafała Trzaskowskiego na około 65 proc., a Karola Nawrockiego na około 35 proc. To oznacza, że uczestnicy rynku uznają Trzaskowskiego za faworyta, jednak nadal traktują wynik jako wysoce niepewny.

W jaki sposób Polymarket generuje prognozy, na czym bazuje i jaką wykazuje trafność, przeczytasz w artykule Rynki o wyborach prezydenckich w Polsce. Polymarket wskazuje na zdecydowanego faworyta sondaży przedwyborczych.

4. Debaty prezydenckie

W piątek 23 maja odbyła się debata prezydencka II tury wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zadawali sobie po trzy pytania w sześciu blokach tematycznych: zdrowie, polityka międzynarodowa, gospodarka, polityka społeczna, bezpieczeństwo i światopogląd.

Informacje o wpływie debaty prezydenckiej na wynik wyborów oraz podsumowanie debaty znajdziesz w artykułach:

Snus przebił się na debacie prezydenckiej. Czym jest używka Karola Nawrockiego?;

Debata prezydencka 2025. Czy i jak może wpłynąć na wyniki wyborów?.

Czy będzie kolejna debata prezydencka?

Prawdopodobnie piątkowa debata z 23 maja była ostatnią, którą mieliśmy okazję śledzić przed wyborami. Rafał Trzaskowski nie pojawi się na debacie w Końskich planowanej na środę 28 maja przez telewizję Republika. Członek sztabu Trzaskowskiego Cezary Tomczyk przekazał tę informację w radiowej Trójce:

- Mówiliśmy o tym od początku - Rafał Trzaskowski będzie dzisiaj w Kaliszu [ma tam wiec – przyp. red.]. Debata się odbyła, i to debata, którą Nawrocki przegrał. Sprawa na tym polu jest rozstrzygnięta – podkreślił Tomczyk.

Zapowiedział start ogólnopolskiej akcji "door to door", w ramach której kandydaci z poprzednich wyborów i przede wszystkim Rafał Trzaskowski będą między domami prosić ludzi o poparcie. Planowane jest odwiedzenie około 100 tys. mieszkań.

5. Kandydaci na prezydenta u Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen, który uzyskał trzeci wynik w I turze wyborów prezydenckich (14,81 proc. głosów), zaprosił na rozmowę na swoim kanale YouTube Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.

Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych (…). Dlatego postanowiłem zaprosić obu kandydatów na rozmowę i zaproponować im podpisanie Deklaracji Prezydenckiej z najważniejszymi dla moich wyborców postulatami – napisał Mentzen.

Polityk Konfederacji zapowiedział na dziś publikację nagrania z podsumowaniem rozmów. Zadeklarował, że ogłosi decyzję o swoim poparciu przed II turą wyborów prezydenckich.

6. Co oznacza wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich?

Jak przyznaje politolożka dr Agnieszka Kwiatkowska z SWPS, Nawrocki będzie prezydentem, który na pewno wiele razy skorzysta z uprawnienia, by wetować ustawy rządowe. To sprawi, że rząd nie będzie w stanie realizować swojego programu, ponieważ nie ma przewagi, która umożliwiłaby odrzucenie weta prezydenckiego przy większości kwestii.

– To będzie taki rząd, który nie dowiezie obietnic wyborczych, które były postulowane w kampanii w 2023 roku. Można więc oczekiwać, że jego poparcie spadnie – mówi dr Agnieszka Kwiatkowska.

Karol Nawrocki prawdopodobnie zablokuje między innymi ustawy mające na celu obniżenie składek podatkowych i socjalnych dla przedsiębiorców, tak samo jak Andrzej Duda zawetował ostatnio ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców oraz wszystkie ustawy związane z deregulacją.

Prezydentura Karola Nawrockiego oznaczała będzie porażkę całego pakietu ustaw dotyczących praw obywatelskich, praw kobiet i osób LGBTI. Dotyczy to m.in.: • liberalizacji ustawy antyaborcyjnej • lepszego dostępu do antykoncepcji awaryjnej • rejestrowanych związków partnerskich – podkreśla dr Kwiatkowska.

Zdaniem dr Kwiatkowskiej będzie oznaczało wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości, które będzie miało bardzo dobrze reprezentowaną instytucję w mediach, co z kolei przełożyłoby się na trudniejszą sytuację Platformy w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

– Jeśli wygra Nawrocki, Tusk będzie miał na kogo zwalić niezadowolenie z efektywności działań obecnego rządu – dodaje politolożka i antropolożka polityki dr Ewelina Nowakowska.

Z programem wyborczym Karola Nawrockiego zapoznasz się TUTAJ.

7. Co jeśli w wyborach prezydenckich wygra Rafał Trzaskowski?

Wygrana Rafała Trzaskowskiego wzmocni rząd PO. Ustawy, które do tej pory były wetowane, jak np. liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, lepszy dostęp do antykoncepcji awaryjnej czy rejestrowane związki partnerskie, będą miały szansę zostać uchwalone.

Z programem wyborczym Rafała Trzaskowskiego zapoznasz się TUTAJ.

8. Cisza wyborcza

Przed II turą wyborów prezydenckich, które odbędą się 1 czerwca, cisza wyborcza rozpocznie się na 24 godziny przed dniem głosowania, czyli o północy z piątku 30 maja na sobotę 31 maja i potrwa do zakończenia głosowania.

Cisza wyborcza to czas, w którym nie można prowadzić agitacji wyborczej. Zabronione są:

zwoływanie zgromadzeń

organizowanie pochodów i manifestacji

wygłaszanie przemówień

rozpowszechnianie materiałów wyborczych

w internecie: udostępnianie materiałów lub pisanie komentarzy/postów o kandydatach w mediach społecznościowych

eksponowanie napisów, znaków oraz symboli kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi podczas głosowania

poruszanie się pojazdami, na których znajdują się np. plakaty czy reklamy związane z kandydatami

publikowanie wyników sondaży wyborczych

Jak podkreśla PKW, naruszenie zakazu prowadzenia agitacji podczas ciszy wyborczej jest określane jako wykroczenie, natomiast naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży, zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów to przestępstwo.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna od 500 tys. zł do 1 mln zł.

W trakcie wyborów prezydenckich 2025. W jaki sposób zagłosować?

O czym należy pamiętać, gdy wybieramy się na głosowanie w wyborach prezydenckich?

9. Jak sprawdzić, gdzie mamy zagłosować?

Najprostszy sposób, by sprawdzić adres lokalu wyborczego, w którym zostaliśmy ujęci w spisie wyborców, to wejście na stronę internetową wybory.gov.pl. Następnie trzeba wybrać zakładkę "wyszukiwarka obwodów", po czym wpisać swój adres zamieszkania.

Druga możliwość, z której można skorzystać za pośrednictwem internetu, to skorzystanie z rządowego serwisu gov.pl. Należy zalogować się np. przez profil zaufany, sprawdzić adres swojego lokalu wyborczego oraz status wpisu do spisu wyborców, wybierając opcję "Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców" .

Pozostałe opcje to aplikacja mObywatel (trzeba wejść w zakładkę "Wybory") oraz wyszukiwarka lokali wyborczych (są dostępne na stronach internetowych urzędów większych miast).

Można to zrobić również poprzez telefoniczny, osobisty lub mailowy kontakt z gminą.

10. Głosowanie w wyborach prezydenckich poza obwodem w Polsce lub za granicą

Jeśli wyborca chce zagłosować poza swoim obwodem, może skorzystać z zaświadczenia o prawie do głosowania. Dzięki dokumentowi można oddać głos w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej zarówno w kraju, jak i za granicą czy też na statku morskim.

Jak otrzymać zaświadczenie? Należy udać się do dowolnie wybranego urzędu gminy w celu sporządzenia ww. dokumentu. Po jego otrzymaniu wyborca jest z urzędu wykreślony ze swojego stałego miejsca głosowania, a po przybyciu do wybranej obwodowej komisji wyborczej dopisywany na dodatkowym formularzu spisu. Co istotne, podczas wyborów prezydenckich należy okazać zaświadczenie przed komisją, które odbiera je od wyborcy, dokonując przy tym odpowiedniej adnotacji.

Termin, do którego można otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, mija 29 maja (w czwartek).

11. Jaki dokument należy zabrać ze sobą na wybory prezydenckie?

Aby móc zagłosować podczas nadchodzącej II tury wyborów prezydenckich, musimy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Jeśli chcemy potwierdzić tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel i okazać mDowód, musimy dopilnować, by mieć zainstalowaną aktualną wersję. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Wybory prezydenckie 2025. Jaki dokument trzeba ze sobą zabrać?.

12. Godziny otwarcia lokali wyborczych

W dniu głosowania, czyli w niedzielę 1 czerwca,lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21.00, czyli przez 14 godzin.

Po wyborach prezydenckich 2025. Kiedy poznamy wyniki?

Kiedy możemy spodziewać się wyników wyborów prezydenckich?

13. Ogłoszenie wyników wyborów prezydenckich

Wstępne wyniki (wyniki sondażowe exit poll) będą ogłoszone po godz. 21, kiedy lokale wyborcze zostaną zamknięte. Są to jednak badania ukazujące szacunkowe wyniki wyborów oparte o wypowiedzi wyborców, którzy opuszczali lokale wyborcze.

Ostateczny wynik wyborów prezydenckich poznamy, gdy zakończy się zliczanie wszystkich głosów. To w dużej mierze zależy od sprawności prac komisji obwodowych i terytorialnych. Prawdopodobnie o tym, kto zostanie prezydentem, dowiemy się 24–48 godzin od zakończenia głosowania.