Starania Manowskiej o profesurę belwederską

Małgorzata Manowska, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, jest profesorem na Uczelni Łazarskiego. Posiada również stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Stara się o tzw. profesurę belwederską, która jest nadawana przez prezydenta po uzyskaniu pozytywnej oceny w postępowaniu prowadzonym przez Radę Doskonałości Naukowej (RDN). Jak się okazuje bezskutecznie.

Skarga Pierwszej Prezes SN trafiła do WSA

Wniosek Małgorzaty Manowskiej o nadanie jej tytułu profesora dwukrotnie nie uzyskał w Radzie Doskonałości Naukowej wymaganej większości. Członkowie RDN ocenili, że jej dorobek badawczy nie odpowiada standardom uznawanym za wybitne, a przedstawione osiągnięcia nie wyróżniają się na tle innych. Jak donoszą media, po drugim negatywnym rozstrzygnięciu Manowska złożyła – za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej – skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.

WSA – wyrok zapadł 27 listopada

Z ustaleń serwisów informacyjnych wynika, że wyrok w tej sprawie zapadł 27 listopada 2025 r. - skarga została oddalona. W składzie orzekającym znaleźli się: Grzegorz Rudnicki jako sędzia sprawozdawca, a także Nina Beczek i Anna Sidorowska-Ciesielska.

Brak ujawnionych motywów rozstrzygnięcia WSA

Na razie nie ujawniono, z jakich powodów sąd zdecydował się odrzucić skargę ani jak ocenił postępowanie dotyczące uzyskania tytułu profesora przez Manowską. Rzeczniczka prasowa WSA w Warszawie, sędzia Małgorzata Jarecka, przekazała w rozmowie z mediami, że uzasadnienie zostanie upublicznione dopiero po jego ewentualnym przygotowaniu.

Wyrok nieprawomocny. Manowska może odwołać się do NSA

Warto podkreślić, że wyrok WSA nie jest prawomocny. Oznacza to, że sędzia Małgorzata Manowska ma jeszcze możliwość złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.