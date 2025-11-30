Tylko 41 proc. aktywnych zawodowo Polek i Polaków uważa, że ich pensja jest sprawiedliwa – a więc 59 proc. pracowników jest z wynagrodzenia niezadowolonych. To główny wniosek z dziewiątej edycji raportu „Szczęście w pracy Polaków”, przygotowanego przez Jobhouse i No Fluff Jobs.

Podobny odsetek – również 41 proc. – deklaruje, że firma nie dostrzega ani nie docenia ich osiągnięć. Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) nie poleciłaby też swojego miejsca pracy osobom o podobnym profilu zawodowym.

Płaca niska, ale zatrudnienie stabilne

Choć ocena warunków zatrudnienia jest krytyczna, pracownicy deklarują poczucie bezpieczeństwa. Aż 70 proc. badanych nie obawia się o stabilność etatu czy liczbę zleceń. Nie przekłada się to jednak na wyraźniejszy wzrost poziomu satysfakcji – ogólny wskaźnik szczęścia w pracy wynosi 5,7 w 10-punktowej skali, niemal identycznie jak rok wcześniej.

Eksperci zauważają, że w warunkach rosnącego bezrobocia i problemów wielu firm bezpieczeństwo zatrudnienia zyskuje na znaczeniu, choć najwyraźniej nie jest w stanie zrównoważyć innych braków, na które wskazują pracownicy.

Jednym z nich jest niedostateczne wsparcie ze strony pracodawców. Wśród benefitów, które najbardziej poprawiłyby komfort wykonywania obowiązków, pracownicy wskazują przede wszystkim skrócenie tygodnia pracy (61 proc.), premie i dodatki specjalne (56,5 proc.), możliwość pracy z dowolnego miejsca (55 proc.) oraz dodatkowe dni wolne lub nielimitowany urlop (52 proc.). Wsparcie psychologiczne znalazło się dopiero w drugiej połowie listy – oczekuje go 22,5 proc. ankietowanych.

Pracodawcy nie dbają o zdrowie psychiczne pracowników

Jednocześnie tylko 38,5 proc. badanych deklaruje, że w ich firmach realnie dba się o zdrowie psychiczne. Niemal połowa ma przeciwne zdanie, a 16 proc. nie potrafi tego ocenić.

Zdaniem autorów raportu wyniki pokazują, że samo poczucie stabilności nie wystarczy, by budować zaangażowanie i zadowolenie z pracy. Pracownicy coraz częściej potrzebują poczucia wpływu, docenienia i wsparcia rozwojowego – a te elementy pozostają dziś w wielu firmach niewystarczające.