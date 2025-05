Karol Nawrocki podczas debaty prezydenckiej z Rafałem Trzaskowskim sięgnął ręką do ust zasłaniając drugą dłonią nos i usta. Moment wyłapały kamery telewizyjne, a scena niemal natychmiast stała się pożywką internetu, odnosili się też do niej eksperci komentujący debatę prezydencką 23 maja. Co zażywał Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, jak komentowała politolożka prof. Agnieszka Kasińska-Metryka „ma problem z naturalnością”, a jego zachowanie na scenie - np. częste sięganie po wodę – mogło być dla odbiorców rozpraszające. „Pomijam ten dziwny gest, który już krąży w internecie” – dodała. „Myślę, że będzie się musiał Karol Nawrocki z tego wytłumaczyć” – powiedziała.

Jak ze snusa tłumaczy się Karol Nawrocki?

I wytłumaczył. Po debacie Karol Nawrocki tłumaczył reporterowi TVN24 „ gumę brałem, gumę”. Ponieważ jednak sprawa nie ucichła do sprawy odniósł się też sztabu kandydata PiS Paweł Szefernaker. Na portalu X napisał:

„Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne”.

Wpis szefa sztabu Karola Nawrockiego ma już grubo ponad 400 tys. wyświetleń i ponad 2 tys. komentarzy.

Wyzwanie jak na razie nie zostało przyjęte, ale nie ukróciło też komentarzy na temat używki nikotynowej Karola Nawrockiego. W internecie krążą też inne sytuacje pokazujące podobne gesty Karola Nawrockiego, podsuwane zresztą chętnie przez przeciwników politycznych:

Co to jest snus i jakie jest ryzyko dla zdrowia?

Snus to używka tytoniowa przyjmowana doustnie. Nikotyna jest uwalniana do organizmu przez śluzówkę, ale snus zawiera jej większą dawkę niż np. papierosy. Podczas gdy 1 snus zawiera ok 50-60 mg nikoryny, papieros ma ok. 10-20 mg. Snus jest szczególnie popularny w Szwecji, Norwegii i Finlandii. W ten sposób wprawdzie eliminuje się dym tytoniowy, ale to nie znaczy że snus na bazie tytoniu jest bezpieczny dla zdrowia. Wręcz przeciwnie. Doustne używki tytoniowe są powiązane z ryzykiem raka:

jamy ustnej,

części ustnej gardła,

przełyku,

żołądka,

trzustki,

jelita grubego,

odbytnicy,

odbytu

Nikotyna jest też oczywiście substancją silnie uzależniającą, a to z kolei- jak podaje sanepid- wiąże się z kolejnymi zagrożeniami dla zdrowia:

ryzykiem choroby sercowo- naczyniowych, szczególnie zawałów i udarów

podwyższonym ciśnieniem

zaburzeniami pracy mózgu, zmniejszeniem zdolności koncentracji

uszkodzeniem błon śluzowych jamy ustnej

" Snusy i woreczki nikotynowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia młodych ludzi. Choć często są promowane jako mniej szkodliwe alternatywy dla papierosów, niosą ryzyko uzależnienia oraz poważnych problemów zdrowotnych"- ostrzega sanepid.

Co to jest white snus i co mówią o nim przepisy?

Jeśli idzie o snus to zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego wynika z art. 7 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Z kolei pkt c dodatkowo precyzuje że nielegalne sa takie wyroby tytoniowe, które „ zawierają dodatki, w tym takie ich ilości lub stężenia, które zwiększają znacznie lub w wymiernym stopniu właściwości uzależniające, toksyczność lub właściwości CMR wyrobu tytoniowego na etapie spożycia”.

Jednocześnie white snus, czyli saszetki nikotynowe nie zawierają tytoniu i do niedawna nie były objęte podobnymi przepisami. Woreczki nikotynowe zawierają nie tytoń a syntetyczną nikotynę oraz inne dodatki takie jak włókna roślinne, guma arabska, korektor pH, stabilizatory, słodzik.

E-papierosy i saszetki nikotynowe- zmiana przepisów w 2025 roku

W maju Komisja Europejska zakończyła proces notyfikacji przepisów, które miałyby ograniczyć dostęp najmłodszych do saszetek nikotynowych, świadomy problemu jest też polski ustawodawca. Latem tego typu produkty zostaną objęte obowiązkiem podatkowym, co zapewne wpłynie na cenę saszetek nikotynowych i e-papierosów

Od 1 lipca- wchodzi akcyza od urządzeń do waporyzacji

Od 1 sierpnia- wchodzi podatek od saszetek nikotynowych

Z kolei majowa nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadziła:

zakaz sprzedaży saszetek nikotynowych przez internet

zakaz sprzedaży saszetek nikotynowych dzieciom oraz młodzieży poniżej 18 roku życia.

maksymalną zawartość nikotyny w saszetkach na poziomie 20mg/g.

ostrzeżenia zdrowotne na saszetkach nikotynowych

Dlaczego Karol Nawrocki potrzebował saszetki nikotynowej?

W rozmowie z RMF FM Karol Nawrocki powiedział, że raczył się woreczkiem nikotynowym ( czyli nie był to jak twierdził szef jego sztabu snus). Takie saszetki są czasem zażywane przez osoby rzucające palenie, ale nic nie wskazuje na to, by to była motywacja kandydata w wyborach prezydenckich 2025. Po co więc za zażywać woreczki nikotynowe? Według Narodowego Centrum Edukacji Zywnościowej "nikotyna przypomina budową chemiczną cząsteczkę acetylocholiny – neuroprzekaźnika, który wpływa na poziom dopaminy, serotoniny, noradrenaliny i endorfin, czyli hormonów odpowiadających za nasze samopoczucie i zadowolenie. Działa więc w mózgu na układ nagrody, który ma ścisły związek z ośrodkiem stresu".

Jednak długotrwała adaptacja układu nerwowego do nikotyny sprzyja wzmożonej produkcji trójglicerydów. Co więcej w trakcie porzucania nałogu jesteśmy skazani na obniżony nastrój, rozdrażnienie i problemy z koncentracją.