Program wyborczy Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki swój program wyborczy dzieli na pięć kategorii: Dobrobyt, Normalne Państwo, Bezpieczeństwo, Rozwój i Kontrakt podatkowy. W każdej z nich zobowiązuje się do szeregu działań.

W części Dobrobyt, kandydat popierany przez PiS zobowiązuje się do:

obniżenia VAT do 22 proc.;

obniżenia podatków i ich zmianę na bardziej prorodzinne: 0% PIT dla rodzin z dwójką i więcej dzieci, II próg podatkowy 140 tysięcy złotych i likwidację podatku Belki;

wprowadzenia prostszych podatków dla firm: Ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców, proinwestycyjny podatek od nieruchomości, jeden przelew – jedno proste rozliczenie PIT, ZUS i składki zdrowotnej;

wprowadzenia konstytucyjnej ochrony przed podatkiem katastralnym i od spadków. Nawrocki deklaruje, że nie podpisze żadnej podwyżki podatków dla zwykłych Polaków;

obniżenia cen prądu o 33 proc.;

rozwijania energetyki opartej na węglu;

wprowadzenia Centrum Obsługi Pacjenta;

zmian w waloryzacji emerytur: Miałaby ona wynosić co najmniej 150 zł i być zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

W bloku Normalne państwo, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość deklaruje:

wprowadzenie zasady pierwszeństwa dla Polaków w korzystaniu z usług społecznych, służby zdrowia i edukacji;

wypowiedzenie Zielonego Ładu i zwrócenia jego kosztów "zwykłym Polakom";

zatrzymania pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci;

wprowadzenie zakazu używania smartfonów w szkołach, ochrony dzieci, i wsparcia rodziców;

zakończenie chaosu w sądownictwie, informatyzację, przyspieszenie spraw, a jeśli nie będzie ponadpartyjnego konsensusu w sprawie naprawy sadownictwa - przeprowadzenia referendum.

Program dotyczący bezpieczeństwa obejmuje:

wypowiedzenie Paktu Migracyjnego, wprowadzenie zabezpieczeń przed napływem nielegalnych imigrantów;

5% PKB na armię, 300 tysięcy wyszkolonych żołnierzy, przyspieszenie zbrojeń i szkolenie wojskowe dla ochotników, polscy żołnierze nie pojadą na Ukrainę;

nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie oparty na Państwowej Straży Pożarnej wraz z 100% dotacjami dla każdej gminy na budowę schronów i systemu bezpieczeństwa.

W bloku Rozwój, Nawrocki obiecuje:

Wielką Czwórkę Rozwoju - CPK, atom, porty, strefy inwestycyjne;

program inwestycji w każdej gminie - nowe drogi, infrastruktura wodna i kanalizacyjna, dostęp do internetu i rozwój sieci, remonty szkół, ścieżki rowerowe;

wspieracie rolników: Stop likwidacji polskiego rolnictwa - nie dla umowy Mercosur, nie dla likwidacji budżetu UE na rolnictwo, Nie dla zielonego ładu w rolnictwie, nie dla ustawy łańcuchowej, nie dla niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy. Polska ziemia w polskich rękach;

"Nie" dla euro, "Tak" dla wolności gospodarczej - utrzymania gotówki;

program mieszkaniowy: tereny pod budowę mieszkań dla spółdzielni i samorządów, dostęp do państwowego wsparcia zakupu pierwszego mieszkania, ograniczenie niesprawiedliwych zysków banków na odsetkach od kredytów mieszkaniowych;

finansowanie na poziomie co najmniej 5 miliardów złotych rocznie przeznaczone na rozwój bezpiecznych technologii przełomowych: AI - sztuczna inteligencja, komputery kwantowe czy biotechnologia i produkcja leków;

Nawrocki proponuje też szczegółowy kontrakt podatkowy. Obejmuje on:

obietnicę niepodpisywania ustaw podnoszących podatki;

konstytucyjną ochronę przed podatkiem katastralnym;

konstytucyjną gwarancję dziedziczenia bez podatku;

„Budżetowy pancerz” - ochronę budżetu państwa przed nadużyciami.

Inne postulaty Nawrockiego

O programie wyborczym Karola Nawrockiego możemy się również dowiedzieć z odpowiedzi udostępnionych przez jego komitet Latarnikowi Wyborczemu. Dowiadujemy się z niego, że jednak jest on zwolennikiem podatku katastralnego. Na stwierdzenie: "Osoby, które mają kilka nieruchomości powinny płacić podatek od ich wartości (podatek katastralny)", komitet odpowiedział: zgadzam się. W wyjaśnieniu czytamy: "Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin".

W kwestiach gospodarczych, Karol Nawrocki:

nie zgadza się na podwyższenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców;

zgadza się z odrzuceniem Zielonego Ładu;

zgadza się z budowaniem przez państwo niskoczynszowych mieszkań na wynajem;

zgadza się z obniżeniem stóp procentowych za cenę wzrostu inflacji;

zgadza się z odebraniem 800+ ukraińskim dzieciom, których rodzice nie pracują.

nie ma zdania w kwestii podatku cyfrowego

W kwestiach związanych z Unią Europejską Karol Nawrocki opowiada się "za" tym, by Unia miała mniejszy wpływ na politykę wewnętrzną oraz nie ma zdania w kwestii powołania europejskiej armii.

W sprawach światopoglądowych Nawrocki podziela konserwatywny światopogląd: jest przeciwny aborcji do 12. tygodnia bez podawania przyczyny, jest za tym, by wartości chrześcijańskie były podstawą polityki państwa, jest przeciwny edukacji zdrowotnej jako obowiązkowemu przedmiotowi. Jest jednak przeciwnikiem dobrowolności szczepień: "Szczepienia z kalendarza szczepień dla dzieci powinny pozostać obowiązkowe w zakresie, w jakim są dzisiaj obowiązkowe. Dobrowolne powinny być szczepienia dla dorosłych i te, których działania ma charakter indywidualny". Kandydat nie ma także zdania w kwestii obowiązkowego przeszkolenia wojskowego mężczyzn: "Takie szkolenie powinno być fakultatywne, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Państwo powinno lepiej niż dziś aktywnie rekrutować żołnierzy do służby zawodowej, WOT i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej."