Druga tura wyborów prezydenckich 2025 to kluczowy moment dla przyszłości Polski. Podczas specjalnego wydania wieczoru wyborczego nasi dziennikarze i zaproszeni eksperci przeanalizują wyniki, pierwsze sondaże oraz omówią polityczne skutki głosowania. Rzetelnie, merytorycznie i bez zbędnych emocji – tylko sprawdzone informacje, komentarze i analizy.

Wieczór poprowadzą:

Marta Kawczyńska (dziennik.pl)

Szymon Glonek (forsal.pl)

Przyjrzymy się przebiegowi kampanii, decyzjom sztabów wyborczych oraz możliwym scenariuszom po wyborach. To nie tylko relacja – to spotkanie z polityką w najbardziej profesjonalnym wydaniu.

Jak sprawdzić, gdzie mamy zagłosować?

Przed drugą turą wyborów prezydenckich warto upewnić się, gdzie znajduje się nasz lokal wyborczy. Sprawdzenie adresu z wyprzedzeniem pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu i straty czasu. Jak to zrobić? To proste – jest na to szybka metoda.

Szczegóły dostępne w naszym artykule.

Jaki dokument trzeba ze sobą zabrać?

Aby móc zagłosować, trzeba okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub emeryta – ważne, by zawierał imię, nazwisko i zdjęcie umożliwiające identyfikację.

Godziny otwarcia lokali wyborczych

Druga tura wyborów prezydenckich została zaplanowana na niedzielę, 1 czerwca.