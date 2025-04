- W umowie koalicyjnej nie przewidziano wprowadzenia podatku katastralnego, ale minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ocenia "prywatnie", że taka danina powinna obowiązywać posiadaczy co najmniej trzech mieszkań. "Kluczem do tego wszystkiego, wspólny mianownik, to jest polityka prorozwojowa" - dodała ministra.

"Podatek katastralny - i tu mówię z całą odpowiedzialnością - ten rząd nie ma tego w umowie koalicyjnej i nie ma zobowiązania, żeby to się zdarzyło. Moje prywatne zdanie jest takie, że od trzeciego mieszkania ten podatek powinien być. Ile osób w Polsce ma trzy mieszkania i więcej? 0,8%" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w TVP Info.

"Kluczem do tego wszystkiego, wspólny mianownik, to jest polityka prorozwojowa. Jeżeli opodatkujemy tę małą grupę społeczną, która ma trzy i więcej mieszkania, to jest impuls zniechęcający do inwestowania w beton, zachęcający do inwestowania w startupy, w firmy, w gospodarkę, w rozwój. Chodzi o to, żeby pieniądz nie grzęznął w betonie, a żeby szedł w rozwój. A beton, czyli mieszkania służą do mieszkania właśnie, czyli jak ludzie będą zniechęceni do tego, żeby inwestować w mieszkania, to inni będą mogli po godnej cenie te mieszkania kupić" - wyjaśniła minister.

W lutym wiceminister finansów Jarosław Neneman informował, że resort nie prowadzi żadnych prac zmierzających do wprowadzenia podatku katastralnego.

Podatek katastralny to jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości. W tym modelu wysokość podatku jest uzależniona od wartości nieruchomości. W krajach Unii Europejskiej stawki podatku katastralnego najczęściej wynoszą od 0,5% do 3% wartości nieruchomości. Przepisy różnią się w zależności od państwa. Wysokość podatku katastralnego obliczana jest raz do roku.