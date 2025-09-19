Minister zwrócił uwagę, że trwają prace nad nowymi, bardzo ważnymi dla rolników ustawami. W piątek kończą się konsultacje społeczne dotyczące ustawy premiującej rolników aktywnych zawodowo.

Aktywny Rolnik coraz bliżej wejścia

- Ustawa Aktywny Rolnik w żaden sposób nie ma odbierać płatności rolnikom, tylko ma sprawić, że pieniądze trafiają do tych, którzy czerpią zyski, ale i ponoszą koszty gospodarowania. Jeżeli ktoś tylko czerpie zyski, a nie ma kosztów, znaczy, że nie jest czynnym rolnikiem – powiedział.

Krajewski dodał, że przygotowywana jest też ustawa, która ureguluje sprawę dzierżaw. Ma ona - jak mówił - dać dzierżawcom pewnoś, że ich wysiłek i inwestycje w ziemię nie zostaną nagle odebrane i dzierżawca nie będzie ryzykował utraty dzierżawy z dnia na dzień.

- Nie może być tak, że rolnik, który od pokoleń gospodaruje, inwestuje, musi to ograniczać ze względu na to, że ktoś zamarzył sobie zamieszkać na wsi. Wieś musi pozostać wsią, a rolnik rolnikiem i taki jest cel tej ustawy - wskazał.

Zapewnił, że nowe przepisy będą chronić interesy rolników i podkreślił, że zależy mu na szybkim wprowadzeniu nowego prawa. Wskazał też na spodziewane korzyści wynikające z ustawy Aktywny Rolnik. - Przed nami jeszcze cała ścieżka legislacyjna, która ma doprowadzić do przyjęcia tej ustawy. Jeśli nie stanie się to do końca tego roku, zależy mi bardzo na tym, żeby ona weszła jak najszybciej, żebyśmy już kolejną kampanię przyjmowania wniosków o płatności obszarowe mogli wprowadzić w oparciu o nową ustawę – powiedział minister rolnictwa.

Odnosząc się do organizowanej w Bednarach wystawy Agro Show ocenił, że przyczynia się ona do tego, że polskie rolnictwo staje się nowocześniejsze, konkurencyjne, ma szansę zabezpieczyć żywnościowo Polskę, Europę i trafiać na inne rynki świata. Przypomniał, że wartość eksportu produktów rolnych w 2024 r. przekroczyła 231 mld zł, czyli 15 proc. całego polskiego eksportu.

- Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nowoczesne technologie, które weszły do rolnictwa, do przetwórstwa. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rolników. Kończymy wydatkowanie pieniędzy z PROW na lata 2014-2020; dokładamy wszelkich starań, by żadne euro nie wróciło do Brukseli. To są pieniądze, które powinny trafić do rolników, do samorządów, rozwijać rolnictwo i obszary wiejskie - powiedział.

Nachodzą zmiany w WPR

Minister dodał, że resort z uwagą śledzi proponowane zmiany w WPR po roku 2027.

- Te informacje wstępne, nieoficjalne, które docierają z Brukseli, pokazują, że może być za mało pieniędzy w ramach filara wspierającego rozwój obszarów wiejskich. Będziemy podejmować walkę na forum europejskim, ale też będziemy rozmawiać na forum rządu, by były dodatkowe pieniądze na działania inwestycyjne, na obszary wiejskie, na infrastrukturę, na te wszystkie potrzeby, które realizowaliśmy w poprzednich perspektywach – powiedział.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że nowa perspektywa musi zabezpieczyć rozwój i rolników, i przetwórców, ale też wpływać pozytywnie na obszary wiejskie. - Widzimy, że coraz więcej ludzi chce mieszkać na wsi, niekoniecznie zajmować się rolnictwem, ale w związku z tym samorządy muszą mieć pieniądze na przeprowadzenie tych inwestycji, które będą służyć nam wszystkim – dodał.

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Co roku impreza przyciąga dziesiątki tysięcy rolników, ekspertów oraz przedsiębiorców. Kilkuset wystawców prezentuje najnowsze maszyny i innowacje dla rolnictwa.

Na wystawie obecni są m.in.: producenci i importerzy maszyn, nawozów, pasz oraz dostawcy części i usług rolniczych; firmy z Europy i spoza kontynentu. Wystawa potrwa do niedzieli.