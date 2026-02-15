Projekt tzw. mieszkalnictwa międzypokoleniowego, przedstawiony przez Sekretariat Stanu do spraw terytorium, służby zdrowia i rodziny tej najstarszej i jednej z najmniejszych republik na świecie przewiduje zawarcie umowy między seniorem - właścicielem mieszkania a osobą w wieku 18-30 lat, która uczy się lub pracuje.

Mieszkanie w San Marino z czynszem niższym o połowę

Uczeń, student lub pracownik wynajmuje pokój lub część domu płacąc czynsz obniżony o 50 procent, a w zamian oferuje właścicielowi swoje towarzystwo i pomoc w domowych zajęciach, pomaga w obsłudze urządzeń elektronicznych i kontaktach z innymi osobami.

Kontrakt podpisywany jest na 6-12 miesięcy i definiuje on precyzyjnie obowiązki obu stron.

San Marino ma pomysł na aktywizację osób starszych

„Ta inicjatywa ma na celu sprzyjanie spotkaniu pokoleń i wymiany między nimi, a także wspieranie dostępu młodych ludzi do mieszkań i przeciwdziałanie samotności osób starszych” - wyjaśnił Sekretariat Stanu Republiki San Marino, cytowany przez Ansę.

Urząd, będący odpowiednikiem ministerstwa zaznaczył, że nie jest to forma opieki społecznej, ale solidarnej koegzystencji międzypokoleniowej, opartej na wzajemnym szacunku, przy pełnym poszanowaniu prywatności i autonomii starszej osoby.