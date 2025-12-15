Ostrzeżenie: IKEA wycofuje produkt ze względów bezpieczeństwa
IKEA ogłosiła wycofanie z rynku wybranej partii prażonej cebulki ROSTAD LÖK w opakowaniach 100 g. Powodem jest nieprawidłowe oznaczenie alergenów – na etykiecie zabrakło informacji, że produkt zawiera pszenicę.
Chociaż składniki na opakowaniu wymieniają pszenicę, brak tej informacji w sekcji poświęconej alergenom może stwarzać ryzyko dla osób z nietolerancją glutenu lub celiakią. Wycofanie dotyczy produktów sprzedawanych w Irlandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii oraz w sklepie IKEA w Belfaście w Wielkiej Brytanii.
IKEA wycofuje produkt ze względów bezpieczeństwa: o który chodzi?
- Nazwa: ROSTAD LÖK, prażona cebulka, 100 g
- Numer artykułu: 302.371.76
- Daty przydatności do spożycia: od 1 września 2026 do 22 listopada 2026
- Zakres akcji: tylko wymienione terminy przydatności; produkty z innymi datami nie są objęte wycofaniem
Ostrzeżenie: Ikea apeluje, żeby alergicy powstrzymali się od spożycia produktu
IKEA apeluje, by osoby uczulone na pszenicę lub gluten, a także osoby z celiakią, nie spożywały tego produktu. Możliwy jest zwrot zakupionej partii w dowolnym sklepie IKEA – bez konieczności okazania paragonu. Sieć podkreśla, że decyzja o wycofaniu ma charakter prewencyjny i wynika z troski o bezpieczeństwo klientów.
