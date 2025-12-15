Ministerstwo Zdrowia: szef Centrum e-Zdrowia odwołany

W poniedziałek o godz. 13.30 miało odbyć się spotkanie Adama Konki z mediami; przed godz. 12 spotkanie odwołano. PAP ustaliła, że Konka został odwołany.

MZ na swojej stronie internetowej przekazało w poniedziałek, że do czasu powołania nowego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora Centrum e‑Zdrowia zostaje powierzone Andrzejowi Sarnowskiemu, dyrektorowi Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń w Centrum e‑Zdrowia. Jak zapewniono, Centrum e‑Zdrowia realizuje swoje zadania bez zakłóceń.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powołała Konkę na stanowisko dyrektora Centrum e-Zdrowia w październiku br. Zastąpił na tym stanowisku Małgorzatę Olszewską.

W październiku Konka zapowiadał, że główne kierunki, na które będzie chciał położyć nacisk w roli dyrektora Centrum e-Zdrowia, to przede wszystkim realizacja projektów z obszaru e-zdrowia finansowanych z KPO, w tym systemu e-rejestracji. Podkreślał, że priorytetem będzie też dla niego rozwijanie IKP i aplikacji mojeIKP oraz współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji w obszarze mObywatela i cyberbezpieczeństwa danych. Konka był wieloletnim prezesem zarządu (od 2012 do września 2024 r.) Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Zabrze, jednostki naukowo-badawczo-szkoleniowej utworzonej z inicjatywy prof. Mariana Zembali i prezydenta Zabrza dr Małgorzaty Mańki-Szulik. Od 2014 do maja 2025 r. pełnił też funkcję członka zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Współpracował również z prof. Marianem Zembalą w resorcie zdrowia jako doradca ministra zdrowia ds. zarządzania i systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Czym jest Centrum e-Zdrowia

Centrum e-Zdrowia jest państwową jednostką budżetową, powołaną przez ministra zdrowia. Działa od 1 sierpnia 2000 roku. Zarządza ponad 50 centralnymi systemami IT, w tym systemem e-zdrowie (P1), rejestrami medycznymi, systemami wspomagającymi profilaktykę i leczenie (m.in.: EWP, e-Krew, e-Transplant) oraz dziedzinowymi systemami teleinformatycznymi.

