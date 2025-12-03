Widząc, jak w ostatnich latach zmieniły się realia wojny na Ukrainie, gdzie drony stały się jedną z głównych sił uderzeniowych, wiele państw sąsiadujących z Rosją postanowiło działać. Nie chcąc liczyć tylko na własne wojsko, postawiono na przekazywanie wiedzy o dronach już w szkołach.

Sąsiedzi Rosji rzucili się na drony

Na krok taki zdecydowała się między innymi Estonia. W 10 szkołach średnich wprowadza program „Eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych”, na których składać będzie się 35 godzin zajęć. Młodzi ludzie zdobędą najpierw wiedzę o meteorologii, planowaniu lotów i poznają przepisy, a następnie nauczą się pilotować drony FPV. Nauka opierać ma się na wykorzystani dronów krajowej produkcji, a jak twierdzą twórcy programu, osoby kończące kurs będą mogły w przyszłości służyć zarówno w wojsku, jak i zasilić kadrę rozwijającego się przemysłu dronowego.

Podobną ścieżką poszła Litwa. W sąsiadującym z Rosją obwodzie Tauragė otwarto pierwsze centrum obsługi i konstruowania dronów. Zajęcia w nim rozpoczynać mogą już ośmiolatkowie, których poprzez między innymi gry, nauczy się obsługi, a nawet budowania prostych dronów. Starsi uczniowie dostaną możliwość nauczenia się programowania, latania dronami FPV i wytwarzania elementów konstrukcyjnych przy użyciu drukarek 3D.

Litewskie władze przeznaczyły na ten cel 3,3 mln euro. Docelowo Litwa chce mieć 9 takich ośrodków, by do 2028 r. wyszkolić 22 tys. młodych obywateli. Do dronowego wyścigu dołączyła także Polska.

W Polsce nauczą latać dronami

W naszym kraju nauka obsługi dronów prowadzona będzie na razie na bazie szkół średnich, a konkretnie Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Za opracowanie programu odpowiadają resorty obrony i edukacji, a jesienią rozpoczęto szkolenie wojskowych kadr, które następnie poprowadzą naukę.

- To program dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się w nowoczesnych dziedzinach i zdobywać kompetencje potrzebne także w wojsku. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli uzyskać oficjalne uprawnienia pilota drona, wymagane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – reklamuje nową inicjatywę wicepremier i minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zajęcia z uczniami rozpoczną się w maju 2026 r i skupiać będą się na obsłudze mniejszych jednostek latających, czyli quadrokopterów o masie całkowitej do 5 kg. Koszt ich zakupu w 80 proc. pokryje MON, a maszyny po dwóch latach użytkowania przejdą na własność szkół.

Nauka posługiwania się dronami prowadzona będzie w klasach 4-5 technikum oraz 3-4 liceum, a potrwa do 2027 r. Zakończy ją egzamin w ramach kategorii otwartej (A1, A2, A3) zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Koszty egzaminów pokryje MON. I chociaż początkowo programem objętych będzie tylko 16 szkół, to jak zapowiada MON, docelowo weźmie w nim udział aż 500 placówek edukacyjnych.

W polskich realiach na razie nie zdecydowano się na naukę w szkołach podstawowych, a to częściowo za sprawą obowiązujących przepisów. Te stanowią, że minimalny wiek operatora drona w kategorii otwartej to 16 lat. Od zasady tej są jednak pewne wyjątki:

Gdy lot odbywa się w podkategorii A1 z użyciem drona, który w rozumieniu obowiązujących przepisów jest zabawką.

Gdy dron został skonstruowany do użytku prywatnego, a jego maksymalna masa startowa nie przekracza 250 g.

Gdy lot jest wykonywany pod bezpośrednim nadzorem pilota, który ma odpowiednie kompetencje i skończył 16 lat.

Lista szkół, gdzie będą uczyć latania dronami

Jak informuje Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej, na razie lista szkół objętych programem „OPW z dronem” liczy 16 oddziałów, a ich wybór nie był przypadkowy Pod uwagę brano najwyższe wyniki rekrutacyjne uczniów o absolwentów OPW do wojska oraz rok rozpoczęcia działania przez konkretny oddział.

„Dodatkowo, brano pod uwagę możliwości infrastrukturalne placówki – zarówno przestrzeń zewnętrzną, umożliwiającą prowadzenie szkolenia i realizację lotów (np. boisko, plac musztry), jak i zaplecze pod dachem (np. sala sportowa). Istotnym kryterium było również zatrudnianie co najmniej jednego nauczyciela lub koordynatora posiadającego uprawnienia do pilotowania bezzałogowych statków powietrznych (A1/A2/A3) albo wykazującego indywidualne predyspozycje i gotowość do podjęcia szkolenia w tym zakresie” – informuje minister Bejda. Poniżej przedstawiamy listę szkół objętych pilotażem programu OPW z dronem.