Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu sytuacji, w których policja może zatrzymać prawo jazdy „na miejscu” na okres 3 miesięcy. Do dotychczasowych przesłanek — jazdy po alkoholu oraz przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym — dochodzi nowe wykroczenie. Od początku 2026 roku kierowca straci dokument również wtedy, gdy przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym, ale tylko na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.

Resort infrastruktury uzasadnia tę zmianę twardymi danymi. To właśnie na takich drogach dochodzi do około 80 proc. wszystkich wypadków, a policja odnotowała tam aż 87 proc. ofiar śmiertelnych. Statystyki mają być dowodem, że walka z nadmierną prędkością musi objąć także miejsca, gdzie dotąd nie stosowano najsurowszych sankcji.

64 tysiące kierowców straciło prawo jazdy. Nowe przepisy zwiększą tę liczbę

Tylko w ciągu 10 miesięcy 2025 roku policja zatrzymała 63 818 praw jazdy — więcej niż w całym 2024 roku (61 284). Największą grupę wciąż stanowiły przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym — 20 400 kierowców.

Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że liczba zatrzymań niemal na pewno wzrośnie. Model jazdy na wielu drogach pozamiejskich — szczególnie tam, gdzie kierowcy przyzwyczaili się do szybszego tempa — może szybko zderzyć się z nową rzeczywistością. Policja zapowiada już wzmożone kontrole na odcinkach jednojezdniowych, które dotąd nie były w centrum uwagi.

Stałe odebranie uprawnień. Koniec pobłażania recydywistom

Kolejna ważna zmiana dotyczy osób, które prowadzą samochód mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy. Jeśli policja zatrzyma takiego kierowcę, uprawnienia zostaną mu odebrane na stałe, a możliwość ubiegania się o nowe prawo jazdy pojawi się dopiero po 5 latach.

To reakcja na narastający problem recydywy drogowej. Z danych policji wynika, że wobec ponad 40 000 kierowców sądy orzekały więcej niż jeden zakaz prowadzenia pojazdów. Ponad 50 osób ma ich już ponad 10, a rekordzista zebrał 23 zakazy, w tym 6 dożywotnich.

W 2025 roku zatrzymano za kierownicą 13 829 osób, które miały aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Nowelizacja ma zamknąć drogę do takich sytuacji.

Nowe zasady punktów karnych. Koniec redukcji za najcięższe wykroczenia

Zmiany obejmują również system punktowy. Kierowcy nie będą już mogli zmniejszać liczby punktów za najpoważniejsze wykroczenia. Redukcja będzie możliwa tylko w mniej znaczących naruszeniach — takich jak niewłaściwe parkowanie czy niewielkie przekroczenie prędkości.

Bez prawa redukcji pozostają m.in.:

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych — 15 punktów i 1500 zł mandatu, 3000 zł w recydywie;

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h — 13–15 punktów i do 2500 zł mandatu, 5000 zł w recydywie;

przejazd na czerwonym świetle — 15 punktów i 500 zł.

W praktyce oznacza to, że ryzyko utraty prawa jazdy z powodu punktów wzrośnie, zwłaszcza gdy dojdzie do kilku poważnych naruszeń w krótkim czasie.

Prawo jazdy dla 17-latków. Nowe ograniczenia i kod w dokumencie

Nowelizacja przywraca możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez osoby, które ukończyły 17 lat. Młody kandydat będzie musiał mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, a po zdaniu egzaminu będzie mógł jeździć wyłącznie na terenie Polski.

Przez pierwsze 6 miesięcy 17-latek będzie mógł prowadzić samochód tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej — minimum 25-letniego kierowcy z co najmniej 5-letnim stażem, bez zakazu prowadzenia i będącego zawsze w stanie trzeźwości. Policja w razie kontroli będzie mogła zbadać także opiekuna.

Dokument 17-latka zostanie oznaczony specjalnym kodem, co ułatwi identyfikację. Jazda bez opiekuna będzie traktowana jak wykroczenie polegające na prowadzeniu bez uprawnień — grozi za to utrata prawa jazdy i grzywna od 1500 zł wzwyż albo nawet areszt.

Okres próbny dla młodych kierowców. Nawet 3 lata ograniczeń

Osoby, które uzyskają prawo jazdy, przechodzą okres próbny.

kierowca, który zdobył uprawnienia mając 18 lat — 2 lata,

kierowca 17-letni — 3 lata, ale nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia.

Starosta będzie mógł przedłużyć okres próbny o kolejne 2 lata, jeśli w tym czasie kierowca dopuści się dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Trzecie rozstrzygnięcie oznacza cofnięcie prawa jazdy.

Dla młodych kierowców obowiązuje także zerowy limit alkoholu — 0,0 promila i 0,0 ng/ml substancji działających podobnie do alkoholu.

13 punktów karnych? Kurs obowiązkowy za 300 zł

Jeśli kierowca w okresie próbnym uzyska więcej niż 12 punktów karnych, musi odbyć obowiązkowe szkolenie praktyczne z zagrożeń w ruchu drogowym.

Kurs:

trwa 1 godzinę,

kosztuje 300 zł,

obejmuje m.in. jazdę na płycie poślizgowej, symulację utraty kontroli nad pojazdem, hamowanie awaryjne na wprost i w zakręcie przy prędkościach 30–50 km/h,

pokazuje różnicę między jazdą z włączonym i wyłączonym ESP.

Jeżeli od popełnienia wykroczenia minęło już więcej niż 9 miesięcy, kierowca ma 3 miesiące od uprawomocnienia decyzji na odbycie szkolenia.

Samochody elektryczne na buspasach do 2027 roku

Wcześniejsze weto prezydenta zostało ostatecznie odrzucone, a nowelizacja przywraca możliwość jazdy samochodów elektrycznych i wodorowych buspasami do 31 grudnia 2027 roku.

Regulacja dopuszcza także poruszanie się pojazdów zespołu ratownictwa medycznego po wyznaczonych buspasach oraz zwiększa liczbę pojazdów wojskowych, które mogą jechać w kolumnie.

Obowiązkowy kask dla dzieci. Nowe zasady dla rowerów i hulajnóg

Kolejne zmiany dotyczą użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Nowe prawo wprowadza obowiązek noszenia kasku przez osoby poniżej 16. roku życia, niezależnie od tego, czy jadą same, czy pod opieką dorosłego.

Z obowiązku wyłączone są dzieci przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub w rowerach wyposażonych fabrycznie w pasy, które nie pozwalają na użycie kasku.

Wiek, od którego można legalnie jeździć hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, zostaje podniesiony do 13 lat.

Za brak kasku odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun — mandat wyniesie od 20 do 100 zł zgodnie z art. 89a Kodeksu drogowego.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy drogowe?

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw — czyli na początku 2026 roku.

Przepisy dotyczące obowiązkowych kasków dla dzieci poniżej 16. roku życia wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.