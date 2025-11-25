- Mieszkańcy zostali ewakuowani, a obszar został zamknięty przez policję z Floresti – dodała policja w komunikacie, nie podając liczby ewakuowanych osób. Na miejsce skierowano policyjną jednostkę techniczną ds. materiałów wybuchowych.
Mołdawskie ministerstwo obrony poinformowało w komunikacie prasowym, że przestrzeń powietrzną kraju naruszyło łącznie sześć dronów. Resort zapowiedział, że wezwie ambasadora Rosji, „aby mógł on złożyć wyjaśnienia dotyczące tych niedopuszczalnych działań”.
Mołdawia odpiera presję Rosji
Przypomnijmy, we wrześniu proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) utrzymała samodzielną większość w parlamencie Mołdawii. Szef ugrupowania Igor Grosu podkreślił, że Mołdawianie zagłosowali dla europejskiej przyszłości kraju i odparli presję Rosji.
