Dla pracowników służby cywilnej poniedziałek, 10 listopada, będzie wolny od pracy. Tego dnia zamknięte będą więc urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej oraz Krajowa Informacja Skarbowa.

10 listopada 2025 r. to dzień wolny dla służby cywilnej. Które urzędy będą zamknięte?

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 r., poniedziałek, 10 listopada 2025 roku, został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla członków korpusu służby cywilnej w ramach rekompensaty za Święto Wszystkich Świętych. Dzięki temu pracownicy administracji państwowej zyskają czterodniowy weekend od 8 do 11 listopada 2025 r.

Dlaczego 10 listopada jest dniem wolnym? Wyjaśniamy podstawy prawne

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. W 2025 roku Święto Wszystkich Zmarłych (1 listopada) przypadało w sobotę, co oznacza, że pracownicy mają prawo do odebrania dnia wolnego w innym terminie. W przypadku służby cywilnej termin ten został wyznaczony właśnie na 10 listopada.

Kogo dotyczy dzień wolny? Zakres obowiązywania przepisów

Zgodnie z art. 2 Ustawy o służbie cywilnej, do korpusu służby cywilnej należą m.in. osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w urzędach wojewódzkich, ministerstwach, komendach oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To właśnie te osoby skorzystają z dodatkowego dnia wolnego, ale nie tylko. Tego dnia zamknięte będą m.in. ZUS, urzędy skarbowe, urzędy miasta, sądy w Warszawie, izby administracji skarbowej oraz Krajowa Informacja Skarbowa. Warto jednak zaznaczyć, że oddziały celne pozostaną otwarte, aby zapewnić ciągłość obsługi w zakresie odpraw celnych i kontroli granicznych.

Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej,

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,

komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

Warszawa: dyżur 10 listopada 2025 r. - Urząd Stanu Cywilnego

Jak poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, będzie nieczynny 10 listopada 2025 r. Tego dnia w siedzibie USC przy ul. gen. W. Andersa 5 w godz. 8.00-16.00 pełniony będzie dyżur przy rejestracji zgonów.

ZUS nieczynny 10 listopada, ale sprawy można załatwić on-line

ZUS poinformował, że w najbliższy poniedziałek, 10 listopada, placówki i infolinia będą niedostępne. Jednocześnie podał, że możliwe będzie skorzystanie z usług ZUS online za pośrednictwem platformy PUE/eZUS i aplikacji mobilnej mZUS.

Zamknięte urzędy skarbowe 10 listopada

Również urzędy skarbowe będą zamknięte 10 listopada. Jak podaje urząd, podatnicy mogą korzystać z usług online Krajowej Administracji Skarbowej w serwisie e-Urząd Skarbowy, który jest dostępny 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Czy szpitale 10 listopada będą otwarte?

Wiele szpitali w Polsce poinformowało, że poniedziałek, 10 listopada 2025 roku, będzie traktowany jako dzień wolny od pracy. Placówki medyczne będą funkcjonować w systemie dyżurowym, co oznacza, że obowiązywać będzie harmonogram pracy jak w niedziele i dni świąteczne.

W praktyce oznacza to, że świadczenia medyczne będą dostępne wyłącznie w trybie nagłym, a pacjenci mogą liczyć na pomoc w przypadkach wymagających pilnej interwencji. Niektóre poradnie specjalistyczne oraz administracja szpitalna pozostaną tego dnia zamknięte.

Czy sklepy i restauracje będą zamknięte 10 listopada?

Warto zaznaczyć, że 10 listopada nadal będą czynne sklepy, restauracje, kawiarnie. Ponadto większość firm tego dnia będzie pracować normalnie. Podobnie zakłady wymagające ciągłości pracy, np. energetyczne.

Warszawa: 10 listopada – poniedziałek z nietypową organizacją. Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej

Poniedziałek, 10 listopada 2025 roku, będzie wyglądał inaczej niż typowy dzień roboczy. W związku z długim weekendem i obchodami Narodowego Święta Niepodległości, wiele instytucji – w tym szkoły – będzie nieczynnych, a Warszawski Transport Publiczny (WTP) wprowadzi zmiany w kursowaniu autobusów, tramwajów i metra. Również linie lokalne będą kursowały według rozkładów specjalnych lub sobotnich.

Szkoły i przedszkola - czy są otwarte 10 listopada

W wielu szkołach dyrektorzy zdecydowali o wprowadzeniu tzw. dni dyrektorskich, dlatego 10 listopada uczniowie będą mieli dodatkowy dzień wolny. Część placówek postanowiła przedłużyć przerwę już od 7 listopada, by uczniowie i nauczyciele mogli dłużej odpocząć przed Narodowym Świętem Niepodległości przypadającym 11 listopada. Przedszkola w większości przypadków pracują normalnie lub w trybie dyżurów – warto jednak sprawdzić to bezpośrednio w swojej placówce.