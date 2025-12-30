2025: Wojny, iluzje i rachunek grozy [POLSKA- EUROPA- ŚWIAT]

Rok 2025 był rokiem wojen, geopolitycznych napięć i trudnych wyborów. Wojna w Ukrainie, powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, decyzje Unii Europejskiej, rosnąca potęga Chin oraz eskalacja konfliktów na Bliskim Wschodzie zmieniły globalny układ sił.

W podcaście „Polska–Europa–Świat” Karolina Wójcicka i Zbigniew Parafianowicz podsumowują najważniejsze wydarzenia polityczne 2025 roku i analizują ich konsekwencje dla Polski, Europy i świata.

Wojna w Ukrainie i decyzje Unii Europejskiej

Jednym z kluczowych wydarzeń 2025 roku była decyzja UE o uwspólnotowieniu długu i przeznaczeniu 90 mld euro na finansowanie Ukrainy. To historyczny krok, który ma pozwolić Kijowowi funkcjonować mimo ograniczania zaangażowania USA. Pojawia się jednak pytanie o koszty dla Polski, mechanizmy omijania weta w UE oraz długofalowe skutki integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem europejskim.

Donald Trump i zmiana roli USA

Powrót Donalda Trumpa do władzy oznacza nową politykę Stanów Zjednoczonych wobec Europy i Rosji. USA coraz częściej występują w roli brokera pokoju, a nie bezpośredniego uczestnika konfliktu. W rozmowie analizowany jest szczyt Trump–Putin, wątki sankcji wobec Rosji, Nord Stream 2 oraz pytanie, czy polityka Trumpa jest prorosyjska, czy po prostu bezwzględnie proamerykańska.

Chiny i wojna handlowa z USA

Rok 2025 pokazał nowe, pewne siebie Chiny, które nie boją się konfrontacji z Waszyngtonem. Wojna handlowa USA–Chiny, ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich i presja gospodarcza na Zachód ujawniły skalę globalnej zależności od Pekinu. Rywalizacja chińsko-amerykańska staje się jednym z głównych źródeł globalnej niestabilności.

Bliski Wschód: Izrael i Iran

Bliski Wschód pozostaje jednym z najbardziej zapalnych punktów świata. Pierwsza bezpośrednia wojna izraelsko-irańska, działania Izraela w Strefie Gazy i spór o granice użycia siły rodzą pytania o bezpieczeństwo, odpowiedzialność i długofalowe skutki eskalacji przemocy.

Kto wygrał 2025 rok?

Czy ktoś naprawdę wygrał ten rok? Ukraina, Rosja, Izrael, Chiny, a może nikt? To odcinek bez prostych odpowiedzi – chłodna analiza świata, w którym prawo coraz częściej ustępuje sile, a bezpieczeństwo staje się towarem deficytowym.

To odcinek dla tych, którzy chcą zrozumieć świat takim, jaki jest – nie takim, jakim chcielibyśmy go widzieć.