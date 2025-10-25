Kiedy przypadają święta w 2026 roku?

W 2026 roku święta przypadają w następujących dniach:

1 stycznia - Nowy Rok (czwartek)

6 stycznia - Trzech Króli (wtorek)

5 kwietnia - Wielkanoc (niedziela)

6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)

1 maja - Święto Pracy (piątek)

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela)

24 maja - Zesłanie Ducha Świętego (niedziela)

4 czerwca - Boże Ciało (czwartek)

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota)

1 listopada - Wszystkich Świętych (niedziela)

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (środa)

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek)

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota)

Majówka 2026 i inne długie weekendy

Pierwszą okazją do skorzystania z dłuższego wypoczynku będzie początek stycznia, gdzie wystarczy wziąć dwa dni wolnego (2 stycznia i 5 stycznia), aby cieszyć się sześcioma dniami wolnymi.

W tym roku niekorzystnie wypada majówka, bo 1-3 maja 2026 przypada na piątek-niedzielę.

Następnie na dłuższy weekend można liczyć w związku z Bożym Ciałem, które wypada 4 czerwca 2026 r. Dzięki urlopowi 5 czerwca 2026 r. można mieć 4-dniowy weekend.

Kolejna okazja do dłuższego wolnego to dopiero grudzień 2026 r., bo dzięki 3 dniom urlopu (np. 28-30 grudnia 2026 r. oraz odbiorowi dnia wolnego np. 31 grudnia) można liczyć aż na 11 dni wolnych (24 grudnia 2026 r. – 1 stycznia 2027 r.).

W jakich dniach wziąć urlop, żeby mieć długi weekend w 2026 roku?

Żeby móc korzystać z długich weekendów w 2026 r., warto rozważyć skorzystanie z urlopu w dniach:

2 i 5 stycznia 2026 r., co pozwoli na długi weekend 1-6 stycznia 2026 r.;

5 czerwca 2026 r., co pozwoli na długi weekend 4-7 czerwca 2026 r.;

28-30 grudnia 2026 r., po czym 31 grudnia odebrać dzień wolny za 26 grudnia, co pozwoli na wolne od 24 grudnia 2026 r. do 3 stycznia 2027 r., a więc aż na 11 dni wolnego.

Ponadto z kalendarza wynikają przedłużone weekendy:

1-3 maja 2026 r. (piątek-niedziela);

4-7 kwietnia 2026 r. (sobota-poniedziałek, Wielkanoc).

Kto ma pierwszeństwo w skorzystaniu urlopu?

Żaden z pracowników nie ma pierwszeństwa w skorzystaniu z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może zatem udzielać urlopu np. w okolicach świąt tylko niektórym grupom pracowników, uzasadniając to tym, że mają obowiązki rodzinne.

Zakładając, że wielu pracowników może złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy w okresie okołoświątecznym, pracodawca powinien podjąć sprawiedliwą decyzję, uwzględniającą interesy wszystkich pracowników, ale także dobro zakładu pracy. Może przyjąć założenie, że każdy z pracowników ma prawo do urlopu w jednym z newralgicznych okresów. Jedyny wyjątek, gdy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu, został określony w art. 163 par. 3 k.p. Zgodnie z nim na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika - ojca wychowującego dziecko lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Dzień wolny za sobotę

Każdy dzień świąteczny przypadający na sobotę powoduje, że pracownicy pracujący w systemie od poniedziałku do piątku zyskują dodatkowy dzień wolny.

W 2026 r. w sobotę przypadają dwa święta:

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Pracodawca musi albo wyznaczyć wszystkim dodatkowy wolny dzień, albo pozwolić pracownikom na wybranie samodzielnie wolnego dnia. Trzeba jednak pamiętać, że dzień wolny musi przypadać w danym okresie rozliczeniowym. Zazwyczaj okresem rozliczeniowym jest miesiąc, ale w zależności od pracodawcy może to być nawet rok.

Takie zasady wynikają z przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z art. 130 par. 1 k.p. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie zgodnie z art. 130 par. 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.[Przykład 1, 2, 3]

Przykład 1 Czas pracy w sierpniu 2026 roku W sierpniu 2026 r. przypadają 4 pełne tygodnie oraz 1 dodatkowy dzień pracy, a ponadto święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę. Czas pracy w sierpniu należy zatem obliczyć w następujący sposób: 4 x 40h + 1 x 8h = 168h 168 h – 8 h (święto) = 160 h Pracownicy będą mieli do przepracowania 160 godzin. W związku z tym, że sierpień ma 21 dni roboczych od poniedziałku do piątku, to oznacza, że osoby pracujące w tym systemie muszą mieć jeden dzień wolny w sierpniu.

Przykład 2 Czas pracy w listopadzie 2026 roku W listopadzie 2026 r. przypadają 4 pełne tygodnie pracy oraz 1 dodatkowy dzień pracy, a ponadto święta: Wszystkich Świętych (1 listopada, niedziela) oraz Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada, środa). Czas pracy w listopadzie należy obliczyć w następujący sposób: 4 x 40h + 1 x 8h = 168h 168 h – 8 h (Narodowe Święto Niepodległości) = 160 h Narodowe Święto Niepodległości przypada w środę, więc dla pracowników będzie to dzień wolny. Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, więc nie ma wpływu na wymiar czasu pracy w danym miesiącu.

Przykład 3 Czas pracy w grudniu 2026 roku W grudniu 2026 r. przypadają 4 tygodnie pracy oraz dodatkowo 3 dni, a ponadto 3 dni świąteczne, z czego drugi dzień Bożego Narodzenia przypada w sobotę. 4 x 40h + 3 x 8h = 184h 184 h – 3 x 8 h = 160 h W związku z tym, że grudzień ma 23 dni robocze od poniedziałku do piątku, to oznacza, że osoby pracujące w tym systemie muszą mieć jeden dzień wolny w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia, bo Wigilia i pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypadają w dni robocze.