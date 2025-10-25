Kiedy przypadają święta w 2026 roku?
W 2026 roku święta przypadają w następujących dniach:
- 1 stycznia - Nowy Rok (czwartek)
- 6 stycznia - Trzech Króli (wtorek)
- 5 kwietnia - Wielkanoc (niedziela)
- 6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)
- 1 maja - Święto Pracy (piątek)
- 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela)
- 24 maja - Zesłanie Ducha Świętego (niedziela)
- 4 czerwca - Boże Ciało (czwartek)
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota)
- 1 listopada - Wszystkich Świętych (niedziela)
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (środa)
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek)
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek)
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota)
Majówka 2026 i inne długie weekendy
Pierwszą okazją do skorzystania z dłuższego wypoczynku będzie początek stycznia, gdzie wystarczy wziąć dwa dni wolnego (2 stycznia i 5 stycznia), aby cieszyć się sześcioma dniami wolnymi.
W tym roku niekorzystnie wypada majówka, bo 1-3 maja 2026 przypada na piątek-niedzielę.
Następnie na dłuższy weekend można liczyć w związku z Bożym Ciałem, które wypada 4 czerwca 2026 r. Dzięki urlopowi 5 czerwca 2026 r. można mieć 4-dniowy weekend.
Kolejna okazja do dłuższego wolnego to dopiero grudzień 2026 r., bo dzięki 3 dniom urlopu (np. 28-30 grudnia 2026 r. oraz odbiorowi dnia wolnego np. 31 grudnia) można liczyć aż na 11 dni wolnych (24 grudnia 2026 r. – 1 stycznia 2027 r.).
W jakich dniach wziąć urlop, żeby mieć długi weekend w 2026 roku?
Żeby móc korzystać z długich weekendów w 2026 r., warto rozważyć skorzystanie z urlopu w dniach:
- 2 i 5 stycznia 2026 r., co pozwoli na długi weekend 1-6 stycznia 2026 r.;
- 5 czerwca 2026 r., co pozwoli na długi weekend 4-7 czerwca 2026 r.;
- 28-30 grudnia 2026 r., po czym 31 grudnia odebrać dzień wolny za 26 grudnia, co pozwoli na wolne od 24 grudnia 2026 r. do 3 stycznia 2027 r., a więc aż na 11 dni wolnego.
Ponadto z kalendarza wynikają przedłużone weekendy:
- 1-3 maja 2026 r. (piątek-niedziela);
- 4-7 kwietnia 2026 r. (sobota-poniedziałek, Wielkanoc).
Kto ma pierwszeństwo w skorzystaniu urlopu?
Żaden z pracowników nie ma pierwszeństwa w skorzystaniu z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może zatem udzielać urlopu np. w okolicach świąt tylko niektórym grupom pracowników, uzasadniając to tym, że mają obowiązki rodzinne.
Zakładając, że wielu pracowników może złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy w okresie okołoświątecznym, pracodawca powinien podjąć sprawiedliwą decyzję, uwzględniającą interesy wszystkich pracowników, ale także dobro zakładu pracy. Może przyjąć założenie, że każdy z pracowników ma prawo do urlopu w jednym z newralgicznych okresów. Jedyny wyjątek, gdy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu, został określony w art. 163 par. 3 k.p. Zgodnie z nim na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika - ojca wychowującego dziecko lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.
Dzień wolny za sobotę
Każdy dzień świąteczny przypadający na sobotę powoduje, że pracownicy pracujący w systemie od poniedziałku do piątku zyskują dodatkowy dzień wolny.
W 2026 r. w sobotę przypadają dwa święta:
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
Pracodawca musi albo wyznaczyć wszystkim dodatkowy wolny dzień, albo pozwolić pracownikom na wybranie samodzielnie wolnego dnia. Trzeba jednak pamiętać, że dzień wolny musi przypadać w danym okresie rozliczeniowym. Zazwyczaj okresem rozliczeniowym jest miesiąc, ale w zależności od pracodawcy może to być nawet rok.
Takie zasady wynikają z przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z art. 130 par. 1 k.p. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
- mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
- dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Jednocześnie zgodnie z art. 130 par. 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.[Przykład 1, 2, 3]
Przykład 1
Czas pracy w sierpniu 2026 roku
W sierpniu 2026 r. przypadają 4 pełne tygodnie oraz 1 dodatkowy dzień pracy, a ponadto święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę.
Czas pracy w sierpniu należy zatem obliczyć w następujący sposób:
4 x 40h + 1x 8h = 168h
168 h – 8 h (święto) = 160 h
Pracownicy będą mieli do przepracowania 160 godzin. W związku z tym, że sierpień ma 21 dni roboczych od poniedziałku do piątku, to oznacza, że osoby pracujące w tym systemie muszą mieć jeden dzień wolny w sierpniu.
Przykład 2
Czas pracy w listopadzie 2026 roku
W listopadzie 2026 r. przypadają 4 pełne tygodnie pracy oraz 1 dodatkowy dzień pracy, a ponadto święta: Wszystkich Świętych (1 listopada, niedziela) oraz Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada, środa).
Czas pracy w listopadzie należy obliczyć w następujący sposób:
4 x 40h + 1x 8h = 168h
168h – 8h (Narodowe Święto Niepodległości) = 160 h
Narodowe Święto Niepodległości przypada w środę, więc dla pracowników będzie to dzień wolny. Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, więc nie ma wpływu na wymiar czasu pracy w danym miesiącu.
Przykład 3
Czas pracy w grudniu 2026 roku
W grudniu 2026 r. przypadają 4 tygodnie pracy oraz dodatkowo 3 dni, a ponadto 3 dni świąteczne, z czego drugi dzień Bożego Narodzenia przypada w sobotę.
4 x 40h + 3 x 8h = 184h
184h – 3x 8 h = 160 h
W związku z tym, że grudzień ma 23 dni robocze od poniedziałku do piątku, to oznacza, że osoby pracujące w tym systemie muszą mieć jeden dzień wolny w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia, bo Wigilia i pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypadają w dni robocze.
Podstawa prawna
art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296)
art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)
