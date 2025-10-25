Kiedy przypadają święta w 2026 roku?

W 2026 roku święta przypadają w następujących dniach:

  • 1 stycznia - Nowy Rok (czwartek)
  • 6 stycznia - Trzech Króli (wtorek)
  • 5 kwietnia - Wielkanoc (niedziela)
  • 6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)
  • 1 maja - Święto Pracy (piątek)
  • 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela)
  • 24 maja - Zesłanie Ducha Świętego (niedziela)
  • 4 czerwca - Boże Ciało (czwartek)
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota)
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych (niedziela)
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (środa)
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek)
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek)
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota)

Majówka 2026 i inne długie weekendy

Pierwszą okazją do skorzystania z dłuższego wypoczynku będzie początek stycznia, gdzie wystarczy wziąć dwa dni wolnego (2 stycznia i 5 stycznia), aby cieszyć się sześcioma dniami wolnymi.

W tym roku niekorzystnie wypada majówka, bo 1-3 maja 2026 przypada na piątek-niedzielę.

Następnie na dłuższy weekend można liczyć w związku z Bożym Ciałem, które wypada 4 czerwca 2026 r. Dzięki urlopowi 5 czerwca 2026 r. można mieć 4-dniowy weekend.

Kolejna okazja do dłuższego wolnego to dopiero grudzień 2026 r., bo dzięki 3 dniom urlopu (np. 28-30 grudnia 2026 r. oraz odbiorowi dnia wolnego np. 31 grudnia) można liczyć aż na 11 dni wolnych (24 grudnia 2026 r. – 1 stycznia 2027 r.).

W jakich dniach wziąć urlop, żeby mieć długi weekend w 2026 roku?

Żeby móc korzystać z długich weekendów w 2026 r., warto rozważyć skorzystanie z urlopu w dniach:

  • 2 i 5 stycznia 2026 r., co pozwoli na długi weekend 1-6 stycznia 2026 r.;
  • 5 czerwca 2026 r., co pozwoli na długi weekend 4-7 czerwca 2026 r.;
  • 28-30 grudnia 2026 r., po czym 31 grudnia odebrać dzień wolny za 26 grudnia, co pozwoli na wolne od 24 grudnia 2026 r. do 3 stycznia 2027 r., a więc aż na 11 dni wolnego.

Ponadto z kalendarza wynikają przedłużone weekendy:

  • 1-3 maja 2026 r. (piątek-niedziela);
  • 4-7 kwietnia 2026 r. (sobota-poniedziałek, Wielkanoc).

Kto ma pierwszeństwo w skorzystaniu urlopu?

Żaden z pracowników nie ma pierwszeństwa w skorzystaniu z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może zatem udzielać urlopu np. w okolicach świąt tylko niektórym grupom pracowników, uzasadniając to tym, że mają obowiązki rodzinne.

Zakładając, że wielu pracowników może złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy w okresie okołoświątecznym, pracodawca powinien podjąć sprawiedliwą decyzję, uwzględniającą interesy wszystkich pracowników, ale także dobro zakładu pracy. Może przyjąć założenie, że każdy z pracowników ma prawo do urlopu w jednym z newralgicznych okresów. Jedyny wyjątek, gdy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu, został określony w art. 163 par. 3 k.p. Zgodnie z nim na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika - ojca wychowującego dziecko lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego?
Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego?

Zobacz również

Dzień wolny za sobotę

Każdy dzień świąteczny przypadający na sobotę powoduje, że pracownicy pracujący w systemie od poniedziałku do piątku zyskują dodatkowy dzień wolny.

W 2026 r. w sobotę przypadają dwa święta:

  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Pracodawca musi albo wyznaczyć wszystkim dodatkowy wolny dzień, albo pozwolić pracownikom na wybranie samodzielnie wolnego dnia. Trzeba jednak pamiętać, że dzień wolny musi przypadać w danym okresie rozliczeniowym. Zazwyczaj okresem rozliczeniowym jest miesiąc, ale w zależności od pracodawcy może to być nawet rok.

Takie zasady wynikają z przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z art. 130 par. 1 k.p. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie zgodnie z art. 130 par. 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.[Przykład 1, 2, 3]

Przykład 1

Czas pracy w sierpniu 2026 roku

W sierpniu 2026 r. przypadają 4 pełne tygodnie oraz 1 dodatkowy dzień pracy, a ponadto święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę.

Czas pracy w sierpniu należy zatem obliczyć w następujący sposób:

4 x 40h + 1x 8h = 168h

168 h – 8 h (święto) = 160 h

Pracownicy będą mieli do przepracowania 160 godzin. W związku z tym, że sierpień ma 21 dni roboczych od poniedziałku do piątku, to oznacza, że osoby pracujące w tym systemie muszą mieć jeden dzień wolny w sierpniu.

Przykład 2

Czas pracy w listopadzie 2026 roku

W listopadzie 2026 r. przypadają 4 pełne tygodnie pracy oraz 1 dodatkowy dzień pracy, a ponadto święta: Wszystkich Świętych (1 listopada, niedziela) oraz Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada, środa).

Czas pracy w listopadzie należy obliczyć w następujący sposób:

4 x 40h + 1x 8h = 168h

168h 8h (Narodowe Święto Niepodległości) = 160 h

Narodowe Święto Niepodległości przypada w środę, więc dla pracowników będzie to dzień wolny. Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, więc nie ma wpływu na wymiar czasu pracy w danym miesiącu.

Przykład 3

Czas pracy w grudniu 2026 roku

W grudniu 2026 r. przypadają 4 tygodnie pracy oraz dodatkowo 3 dni, a ponadto 3 dni świąteczne, z czego drugi dzień Bożego Narodzenia przypada w sobotę.

4 x 40h + 3 x 8h = 184h

184h 3x 8 h = 160 h

W związku z tym, że grudzień ma 23 dni robocze od poniedziałku do piątku, to oznacza, że osoby pracujące w tym systemie muszą mieć jeden dzień wolny w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia, bo Wigilia i pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypadają w dni robocze.

Podstawa prawna

art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296)

art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)