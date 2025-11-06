95,8 przypadków zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców odnotowano w Polsce w szczycie jesiennej fali, przypadającej na połowę września. To o ponad 30 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2024 (141,8 przypadków na 100 tys.), kiedy również przypadł szczyt zachorowań jesiennych.

Pod koniec października 2025 r. liczba przypadków spadła o ponad połowę, z 95,8 do 41,9 przypadków na 100 tys. Jeszcze większy spadek odnotowano pod koniec października 2024 r. – ze 141,8 do 24,9 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Ministerstwo Zdrowia: Lekarz na kontrakcie zarobi maksymalnie 250 zł brutto za godzinę
Ministerstwo Zdrowia: Lekarz na kontrakcie zarobi maksymalnie 250 zł brutto za godzinę

Zobacz również

Polacy ruszyli szczepić się do aptek

Dane Centrum e-Zdrowia pokazują też, że choć chorujemy rzadziej, chętniej się szczepimy.

W październiku 2025 r. odnotowano 373,4 tys. szczepień przeciwko COVID-19, ponad trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. (112,8 tys.).

Z czego wynika ten wzrost? Zdaniem dr. Marka Tomkowa, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA), nie bez znaczenia jest możliwość zaszczepienia się w aptece. – Jeszcze kilka miesięcy temu działało 1460 aptecznych punktów szczepień. Dziś ich liczba przekracza 2 tys., a więc szczepieniu można się poddać w co szóstej aptece. I to nie tylko przeciwko COVID. Od kilku lat farmaceuci mają uprawnienia do wykonywania 26 szczepień zalecanych, a kilkuset farmaceutów zostało przeszkolonych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Tropikalnej i Podróży do wykonywania szczepień zalecanych przed wyjazdem do egzotycznych krajów. Mogą też sami wypisać na nie receptę. To niesłychana wygoda – wystarczy wejść do apteki bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim – mówi dr Tomków. Dodaje, że we wrześniu aptekarze wykonali pół miliona szczepień.

Liczba zachorowań na COVID-19 to tajemnica?
Liczba zachorowań na COVID-19 to tajemnica?

Zobacz również

Szczepią się, bo widzą chorych na COVID w swoim otoczeniu

A członek NRA Mariusz Politowicz, kierownik apteki w Pleszewie w Wielkopolsce, precyzuje, że wzrost szczepiących się w aptekach jest skokowy, wręcz logarytmiczny. - W samym wrześniu podałem mniej więcej tyle dawek covidowych, ile w całym poprzednim sezonie 22 października 2024 r. - 30 czerwca 2025 r. Przyczyną był znaczący wzrost liczby zachorowań, który część ekspertów przewidywała już w czerwcu. Zresztą, pacjenci widzą chorych w swoim otoczeniu. Pośrednim tego potwierdzeniem jest wyraźny wzrost liczby sprzedanych testów combo (grypa A i B, RSV, Covid) – mówi farmaceuta.

Jego zdaniem nie bez znaczenia jest kampania medialna Ministerstwa Zdrowia. - Zarazem wielka szkoda, że nie ma kampanii przy pomocy SMS-ów. Niektórzy pacjenci mają do mnie pretensje: „Dlaczego nie wysłał mi pan SMSa? Przyszedłbym się zaszczepić wcześniej. Gdy nie otrzymałem SMSa, uznałem, że nie trzeba się szczepić”. Ta prosta i spersonalizowana, a zarazem tania metoda, mogłaby zmotywować niezorientowanych lub zachęcić niezdecydowanych – mówi mgr Mariusz Politowicz.

Szpitale psychiatryczne powinny zatrudniać internistów?
Szpitale psychiatryczne powinny zatrudniać internistów?

Zobacz również

Farmaceuci podają nawet cztery szczepionki jednocześnie

Prócz szczepienia na COVID, przeciw któremu Polacy chętniej szczepią się w aptekach niż w gabinetach lekarskich, farmaceuci proszeni są przez pacjentów o wystawienie recepty i zaszczepienie przeciwko grypie, wirusowi RSV i półpaścowi. – Zauważamy bardzo duże zainteresowanie tymi szczepieniami, w wielu aptekach do punktów szczepień ustawiają się kolejki. Wielu pacjentów korzysta z tzw. koadministracji – przyjmują kilka szczepień jednocześnie, najczęściej na COVID i grypę albo grypę i RSV, choć nierzadko przyjmują cztery szczepionki na raz, również na półpasiec. To szczególnie wygodne dla seniorów po 65. roku życia. Wystarczy, że wejdzie do apteki i ma wszystkie szczepienia od ręki i za darmo – argumentuje dr Tomków.