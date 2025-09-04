Zamiast wartości bezwzględnych – liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców. Na nowej stronie z danymi GIS na temat chorób zakaźnych trudno o konkrety.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) pochwalił się nowym interaktywnym raportem z danymi na temat zachorowań na COVID-19, RSV, krztusiec, ospę wietrzną, półpasiec i RSV. Jak informuje na swojej stronie Centrum e-Zdrowia, na której stronach zawisł raport, można się z niego dowiedzieć „kiedy naprawdę zaczyna się sezon na grypę”. „To pierwsze tak kompleksowe zestawienie danych o zachorowaniach i szczepieniach przeciwko: grypie, COVID-19, krztuścowi, ospie wietrznej, półpaścowi czy RSV.

Dane na temat COVID-19 tylko w przybliżeniu

Kłopot w tym, że dane podane są nie w liczbach bezwzględnych, jak to było w przypadku raportów w trakcie pandemii, ale w postaci wskaźnika zachorowań na 100 tys. mieszkańców.

Ze strony możemy się więc dowiedzieć, że 16 września 2024 r. zachorowania na COVID-19 wyniosły 141,7 przypadków na 100 tys. mieszkańców, a 28 lipca 2025 r. 7,5/100 tys. mieszkańców. Możemy, oczywiście, pokusić się o próbę obliczenia tej liczby sprawdzając oficjalną liczbę ludności we wrześniu 2024 r. i w lipcu 2025 r., ale otrzymamy jedynie wartości przybliżone. Nie poznamy natomiast dokładnej liczby zakażeń, które prawdopodobnie i tak są niedoszacowane, ponieważ nie ma obowiązku testowania.

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w GIS Agata Kubel-Grabau informuje, że tygodniowy raport dotyczący sześciu chorób zakaźnych został udostępniony do publicznej informacji 1 września po półrocznych pracach zespołu ekspertów z Centrum e-Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a dane oparte są na zgłoszeniach lekarzy rodzinnych i ze szpitali.

Dane na temat COVID-19 dobre dla statystyków

W Centrum e-Zdrowia słyszymy, że taki format danych jest najbardziej miarodajny dla naukowców i profesjonalistów medycznych zajmujących się COVID-19, a podawanie samego współczynnika zakażeń na 100 tys. mieszkańców jest świetną formą informowania społeczeństwa, bo widać, czy liczba zakażeń się zwiększa.

Jednak w kuluarowych rozmowach osoby związane z GIS i resortem zdradzają, że chodzi o to, by „nie siać paniki”.

Jak pisaliśmy w środowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”, jesienna fala COVID-19 przyszła w tym roku dużo szybciej, a lekarze rodzinni potwierdzają, że jest coraz więcej zachorowań. Nowy raport GIS informacje o liczbie zachorowań pozwala podać tylko w przybliżeniu. 18 sierpnia 2025 r. odnotowano blisko 8 tys. przypadków zachorowań, podczas gdy 28 lipca były ich blisko 3 tys., a 30 czerwca ok. 2 tys.