Cel nowego standardu „Wartości niematerialne i prawne”
Jakie zagadnienia obejmuje projekt KSR?
Projekt ma objaśnić zasady (politykę) rachunkowości stosowane przy:
- uznawaniu wartości niematerialnych i prawnych,
- ich wycenie początkowej i późniejszej,
- ujęciu w księgach rachunkowych,
- prezentacji w sprawozdaniu finansowym,
- ujawnianiu dodatkowych informacji w notach.
Dlaczego nowy standard jest ważny?
Standard uzupełnia i rozwija regulacje ustawy o rachunkowości, odpowiadając na praktyczne problemy jednostek i porządkując stosowaną praktykę w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.
Zakres praktycznych obszarów ujętych w projekcie KSR
Koszty prac badawczo-rozwojowych
Projekt wyjaśnia, które koszty B+R można aktywować jako wartości niematerialne i prawne, a które powinny obciążać wynik bieżący. Wskazuje też różnicę między fazą badawczą a fazą rozwojową.
Oprogramowanie i licencje
Standard porządkuje zasady ujmowania i amortyzacji oprogramowania, licencji, praw autorskich i patentów. Zwraca uwagę, kiedy wydatki na aktualizację lub modernizację zwiększają wartość początkową, a kiedy stanowią koszty okresu.
Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie
Projekt określa kryteria, które muszą być spełnione, aby jednostka mogła ująć w bilansie własne rozwiązania, np. systemy informatyczne czy produkty cyfrowe.
Amortyzacja i testy utraty wartości
Nowy standard podkreśla różnicę między aktywami o określonym i nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności. Wprowadza jasne zasady amortyzacji oraz konieczność testów na utratę wartości.
Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Jednostki będą musiały podawać w notach m.in. okresy użyteczności, stosowane metody amortyzacji, wartość brutto i umorzenie, a także informacje o testach impairment.
Korzyści z wdrożenia projektu KSR „Wartości niematerialne i prawne”
Ujednolicenie praktyki w zakresie WNiP
Nowy standard pozwoli jednostkom stosować spójne zasady uznawania i wyceny wartości niematerialnych. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko rozbieżności interpretacyjnych między firmami, a sprawozdania będą bardziej porównywalne.
Większa przejrzystość sprawozdań finansowych
Projekt wymaga szerokich ujawnień w notach, co zwiększy transparentność sprawozdań finansowych i ułatwi ich analizę audytorom, inwestorom i organom nadzoru.
Dostosowanie do realiów gospodarki cyfrowej
Rosnące znaczenie oprogramowania, licencji, baz danych czy know-how w działalności jednostek sprawia, że konieczne są precyzyjne regulacje. Standard daje narzędzia do prawidłowego ujęcia takich aktywów.
Wsparcie w podejmowaniu decyzji zarządczych
Jednoznaczne kryteria kapitalizacji kosztów i testów utraty wartości pomagają lepiej ocenić rentowność projektów rozwojowych i inwestycji w innowacje.
Zgodność z ustawą o rachunkowości
Projekt porządkuje przepisy i wskazuje, jak stosować ustawę w praktyce. Ułatwia to aktualizację polityki rachunkowości i ogranicza ryzyko błędów podczas kontroli lub badania sprawozdania finansowego.
Co powinni zrobić księgowi i biegli rewidenci?
Zapoznać się z projektem standardu
W pierwszej kolejności warto szczegółowo przeanalizować treść projektu KSR „Wartości niematerialne i prawne”, aby zrozumieć nowe definicje, kryteria i zasady wyceny.
Przeanalizować koszty IT i prace rozwojowe
Jednostki powinny sprawdzić, które koszty wdrożeń, aktualizacji i prac badawczo-rozwojowych mogą być kapitalizowane, a które muszą obciążać wynik bieżący.
Zaktualizować politykę rachunkowości
Po wejściu w życie standardu konieczne będzie dostosowanie polityki rachunkowości – w tym zapisów o ujmowaniu i amortyzacji WNiP oraz zasad testowania ich utraty wartości.
Zweryfikować rejestry aktywów niematerialnych
Należy dokonać przeglądu już ujętych wartości niematerialnych, aby upewnić się, że spełniają kryteria rozpoznania i są prawidłowo amortyzowane lub testowane na utratę wartości.
Przygotować ujawnienia do sprawozdania finansowego
Projekt przewiduje szeroki zakres ujawnień w notach. Warto przygotować przykładowe zestawienia i szablony, aby ułatwić raportowanie w kolejnych latach obrotowych.
Jak zgłosić uwagi i do kiedy?
Termin na zgłaszanie uwag
Na przesłanie opinii i propozycji do projektu KSR „Wartości niematerialne i prawne” jest czas tylko do 30 września 2025 r. Po tym terminie konsultacje zostaną zamknięte.
Gdzie przesłać uwagi?
Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz.KSR@mf.gov.pl.
Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?
Aktywne uczestnictwo w procesie konsultacji pozwoli środowisku księgowych, audytorów i przedsiębiorstw realnie wpłynąć na ostateczny kształt standardu. Dzięki temu przepisy będą lepiej odpowiadały na potrzeby praktyki i specyfikę polskich jednostek.
Podsumowanie
Projekt KSR „Wartości niematerialne i prawne” ma być praktycznym przewodnikiem po stosowaniu ustawy o rachunkowości w obszarze aktywów niematerialnych. Wprowadza uporządkowane zasady klasyfikacji, wyceny i ujawnień, odpowiadając na rosnące znaczenie wartości niematerialnych w gospodarce. To dobry moment, by środowisko księgowych i audytorów aktywnie włączyło się w konsultacje i podzieliło doświadczeniami z praktyki.